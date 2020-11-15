Covid-19 hastalarını tedavi eden doktor koronayı yendi - Son Dakika

Covid-19 hastalarını tedavi eden doktor koronayı yendi

15.11.2020 16:01

Covid-19 hastalarını tedavi eden doktor koronayı yendi Malatya'da Covid-19 hastalarını tedavi ederken koronaya yakalanan Uzman Dr. Özcan Tarım, yeniden sağlığına kavuştu.

Covid-19 hastalarını tedavi eden doktor koronayı yendi

MALATYA - Malatya'da Covid-19 hastalarını tedavi ederken koronaya yakalanan Uzman Dr. Özcan Tarım, yeniden sağlığına kavuştu. Hastalığın kendisini de tedaviye muhtaç hale getirdiğini belirten Dr. Tarım, "Oldukça yıpratıcı bir süreç. Burada yıpratıcı olan hatalığın belki kendisi değil belirsizliği idi" dedi.

Malatya'da korona virüs hastalarının umudu olan Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzman Dr. Özcan Tarım da bu hastalığa yakalandı. Geçirdiği tedavi sürecinin ardından yeniden sağlığına kavuşan Dr. Özcan Tarım, yakalandığı korona virüs hastalığını anlatarak, tavsiyelerde bulundu. Hastalığın herkesin hayatını olumsuz etkilediğini belirten Tarım, "Bu hastalığın günlük yaşayış bakımından en çok biz sağlıkçıları etkilediğini düşünüyorum. Hastalık döneminde hekimlerin, hemşirelerin, sağlık personellerinin, herkesin kendi bölümü dışında mesaileri oldu. Toplumda herkes risk altında olmakla beraber herhalde biz sağlıkçılarda daha da risk altında olduğumuzu düşünüyorum. Bu dönemde hepimiz değişik bölümlerde Covid bölümlerinde nöbet tuttuk, çalıştık. Ben de bu çalışmalar sırasında veya dışarıda bir şekilde bu enfeksiyona yakalandım geçirdim" ifadelerini kullandı.

Normal poliklinikte çalışırken halsizlik, kırgınlık gibi belirtiler olmaya başladığını anlatan Tarım, "Bunun üzerine test yaptırma gereği duydum. Testim pozitif geldi. Prosedürler gereği kendimi karantinaya aldım. Hastanemizde ilgili bölümler intaniye ve göğüs hastalıkları uzmanlarıyla iletişime geçtim ve hemen tedavim başladı. Hastalığın ilk günlerinde hafif kırgınlık, halsizlik ve sülfe bir ateş dediğimiz 38'i bulmayan belirtileri oldu. Hastalığın tedavi protokolleri kapsamında hastanede yatışa gerek duyulmadı. Evimde ilaçları kullandım. Bu esnada ailem sağlıkçıların ekstra riskli pozisyonda olmaları nedeniyle yanımda değillerdi. Aksaray'da ikamet ediyorlardı. O yüzden ailem bu süreçten etkilenmedi. Verilen tedavileri kullanırken beşinci, altıncı günlerde ateşin yüksekliği ve halsizlik nedeniyle hastaneye tekrar müracaat ettiğimde akciğerimde de tutulum olduğu için hastanede yatışım yapıldı. Hastanede bir hafta kadar yattım, tedavi gördüm. Göğüs hastalıkları doktorlarımız, intaniye doktorlarımız ve diğer yardımcı sağlık personellerimizin destekleri ile tedavilerimi tamamladım. Tabii bu süreç kimi hastalarda daha ağır ve kimi hastalarda da daha hafif seyir ediyor. Kimi hasta yoğun bakıma yatıyor. Ağır bir süreçten geçiyor. Ben hastanede bir hafta kadar kaldıktan sonra genel durumum düzeldi, ateşim düştü. Evime taburcu oldum. Evdeki istirahatimde kendimi iyi hisseder hissetmez mesaiye başlayacak gücü, enerjiyi kendimde hisseder hissetmez tekrar hastaneye görevimin başına döndüm. Bütün diğer arkadaşlarımız gibi vazifemizin başına döndük" şeklinde konuştu.

"Süreç bizi değişik bir şekilde etkiledi"

Önceleri tedavi eden tarafta olduklarını, Covid hastaları ve Covid şüpheli hastaların kendi hastaları olduğunu hatırlatan Tarım, sonra ise kendilerinin tedaviye muhtaç olduklarını vurguladı. Tarım, "Covid hastalarını tedavi ederken bir anda cephenin diğer tarafına geçtik. Hasta olduk, bizimle ilgilenen hekimler oldu. Hemşire hanımlar oldu ve bu süreci her yönüyle yaşadık. Tabii insan hasta olunca hekim kimliği, sağlıkçı kimliği artık kalmıyor. Çünkü hastalığın seyriyle ilgili uyguladığımız algoritmalar artık bize uygulanmaya başlıyor. Bu hastalığın en sıkıntılı tarafı bence hastalığın seyrindeki belirsizlik olması. Genç hastalar etkilenebiliyorlar. Özellikle son zamanlarda 30'lu yaşlarda, 40'lı yaşlarda, 50'li yaşlarda pek çok hastanın yoğun bakıma girdiğini, hatta hayatını kaybeden meslektaşlarımız olduğunu görüyoruz, duyuyoruz takip ediyoruz. O açıdan oldukça yıpratıcı bir süreç. Burada yıpratıcı olan hatalığın belki kendisi değil belirsizliği idi" dedi.

"Hasta olunca hastaları biraz daha iyi anlıyoruz"

Tarım, "Sonuçta insanız, hepimiz psikolojik yapı etkileniyor. Bizim görevimiz her hastaya her şekilde elimizden geldiğince destek olmak, yardımcı olmak, fakat hasta olunca hastaları biraz daha iyi anlıyoruz. Yaklaşımımız biraz daha pozitif olabiliyor, o açıdan görevimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve devam edeceğiz yine " şeklinde konuştu.

Tarım, şu önerilerde bulundu:

"Sayın bakanımız her akşam bizleri uyarıyor. Mesajlar veriyor, hepimizi uyarıyor. Buna uyanlar var, uymayanlar var. Cezai müeyyidelerin burada çok sonuç vereceğini düşünmüyorum. Bu kadar eğitici görsel, işitsel medya üzerinden yapılan uyarılara rağmen maske takmayan, mesafeye dikkat etmeyen vatandaşlarımızın bu yaptıkları kendilerine olmazsa bile belki annesine, belki babasına, belki komşusuna ciddi bir hastalık veya bir can kaybı olarak dönebilir. Hiç aklına gelmeyen yerlerden sonuçlar çıkabilir. O yüzden ben bütün insanlarımızdan herhangi cezai müeyyide gerek kalmadan dikkat etmelerini ve süreci sağlıklı atlatmalarını öneririm. Maske, mesafe ve temizlik öneriyorum."

Covid-19 hastalarını tedavi eden doktor koronayı yendi
Covid-19 hastalarını tedavi eden doktor koronayı yendi
Covid-19 hastalarını tedavi eden doktor koronayı yendi
Covid-19 hastalarını tedavi eden doktor koronayı yendi

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Malatya, Tarım, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Covid-19 hastalarını tedavi eden doktor koronayı yendi - Son Dakika


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