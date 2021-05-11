"Covid-19 hastalığını atlatanlarda görülüyor, depresyona sokabilir" - Son Dakika

"Covid-19 hastalığını atlatanlarda görülüyor, depresyona sokabilir"

11.05.2021 16:05

"Covid-19 hastalığını atlatanlarda görülüyor, depresyona sokabilir" KBB Uzmanı Doç. Dr. Adnan Ekinci, Covid-19 hastalığını geçirenlerin yüzde 75'inde koku bozukluğu görüldüğünü belirterek, mevcut olan normal kokuları lağım kokusu, çürümüş elma ve küf kokusu gibi algılamanın sosyal ilişkileri...

"Covid-19 hastalığını atlatanlarda görülüyor, depresyona sokabilir"

KBB Uzmanı Doç. Dr. Adnan Ekinci, Covid-19 hastalığını geçirenlerin yüzde 75'inde koku bozukluğu görüldüğünü belirterek, mevcut olan normal kokuları lağım kokusu, çürümüş elma ve küf kokusu gibi algılamanın sosyal ilişkileri de olumsuz etkilediğini ve depresyona sokabileceğini söyledi

SİVAS - KBB Uzmanı Doç. Dr. Adnan Ekinci, Covid-19 hastalığını geçirenlerin yüzde 75'inde koku bozukluğu görüldüğünü belirterek, mevcut olan normal kokuları lağım kokusu, çürümüş elma ve küf kokusu gibi algılamanın sosyal ilişkileri de olumsuz etkilediğini ve depresyona sokabileceğini söyledi.

Tüm dünyayı kasıp kavuran ve birçok inanın ölümüne yol açan Covid-19 virüsünün etkileri devam ediyor. Covid-19 geçiren hastalarda ise her gün yeni bulgular ortaya çıkıyor. Hastalığın semptomlarında koku ve tat alma bozukluğu da yer alıyor. Burunda ve koku duyumunda hasara yol açan Covid-19 virüsünün yeni bir hasara neden olduğu ortaya çıktı. Covid-19 hastalığını atlatan vatandaşların büyük bir kısmında "Parosmi Hastalığı" görülüyor. Hastalar ne yerse veya ne koklarsa koklasın çürümüş elma, lağım ve küf kokusu alıyor. Medicana Sivas hastanesinde görevli Kulak Burun BoğazUzmanı Doç Dr. Adnan Ekinci, Covid-19 virüsünün insanlar üzerinde bıraktığı Parosmi hastalığına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Hastalar ne koklarsa koklasın aynı kötü kokuyu alıyor

Dr. Adnan Ekinci konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Covid-19'u geçiren hastalarda çok sıklıkla koku bozukluğu, tat bozukluğu görmekteyiz. Bu yaklaşık olarak hastaların yüzde 75'inde görülüyor. Tamamen koku kaybolduğu gibi mevcut olan normal kokuları farklı çok kötü koku şeklinde hastalar algılayabiliyorlar. Biz buna "Parosmi Hastalığı" diyoruz. Hiç koku alamama durumuna "Anozmi" deniliyor. Yani hiçbir şekilde iyi veya kötü olumlu veya olumsuz koku almama durumuna "Anozmi" deniliyor. Bu daha çok görülüyor ama bu hastaların daha sonra kısa dönemde iyileştiğini görüyoruz. Fakat son zamanlarda çok ilginç olarak bize sık gelen hastalarımızda Parozmi dediğimiz yani kolonyada koklasa, karanfilde koklasa veya çok güçlü güzel bir parfüm koklasa hasta hep aynı kötü bir koku aldığından bahsediyor" dedi.

Lağım kokusu hissettiriyor, hastaların birçoğunda görülüyor

KKB Uzmanı Doç. Dr. Adnan Ekinci, hastaların lağım, çürümüş elma gibi kokular hissettirdiğini ve hasta sayısının fazla olduğunu belirterek," Çok fazla sayıda hastamız oldu. Yani bu çürümüş elma kokusu, lağım kokusu gibi sabit bir koku aldığını hissediyor hastalar. Hatta içtiği suyun bile o duyduğu kötü kokuyla aynı şey hissettiğini söylemekte. Bu hastalıkta koku bozukluğunun neden aslında tam olarak anlaşılmış değil. Fakat kabul gören görüşlerden birisi burundaki koku duyusunu alan olfaktör mukoza dediğimiz burun mukozasını olumsuz yönde etkilediği ve bu nedenle de koku bozukluğuna neden olduğu düşünülüyor. Aynı zamanda kanda yaymış oldukları toksinler nedeniyle de beyinde de koku alma merkezine baskıladığı düşünülmektedir" diye konuştu.

30-45 gün içerisinde kendiliğinden düzeliyor

Dr. Ekinci, hastalığın genelde 30 yada 45 gün içerisinde iyileştiğini dile getirerek," Bu hastalarda tedavi olarak lokal burun içi steroidleri verebiliyoruz. Şunu da söylemek lazım. Genelde 30 gün veya 45 gün içerisinde bu koku alma bozuklukları kendiliğinden düzeliyor. Fakat bu hastalarda burun içi spreyler, veya streoid ilaçları destek tedavisi olarak verilebiliyor. Kötü koku alma hastalığı olan hastalarda biz ayrıca koku egzersiz yapmayı öneriyoruz. Yani hasta günde 2-3 defa 15'er dakikalık aralıklarla çok güçlü kokuları kolonya olabilir, parfüm olabilir, karanfilde olabilir sürekli koklamasını öneriyoruz. Bu şekilde tedavinin hızlanmasında etkili oluyor" şeklinde konuştu.

Sosyal ilişkileri etkiliyor, hastaları depresyona sokabiliyor

Doç Dr. Adnan Ekinci, hastalığın sosyal ilişkileri olumsuz etkilediğini hatta depresyona soktuğunu söyleyerek, "Her yaş grubunda görüyoruz. Erkek kadın fark etmiyor. Ama tabi genç hastalarımız çok fazla yok. Genelde 18 yaşından sonra görüyoruz bu hastaları. Koku bozukluğu olan hastalarımız endişelenmesin. Ortalama 1 buçuk 2 ay içerisinde kendiliğinden düzeliyor. Fakat düzelmeyen hastalarda öncelikle Kulak, Burun, Boğaz hekimini başvurması gerekir. Daha sonra dediğimiz gibi lokal streoid damlalar ve sistemik streoid tedavisi bu hastalarda iyileşmeyi hızlandırıyor. Tabi vitamin tedavisi de bu hastalarda destekleyici anlamda başarılı bulunmakta. Yüzde 90 üzerinde hastalar 1 ay içerisinde iyileşiyor. Fakat yüzde 10'luk kısımda da bu iyileşme 3-5 ayı bulabiliyor. Hastalarımızın sabretmesi lazım. Sosyal hayatı da çok oluşuz yönde etkileyen bir hastalık. Ne yeseniz ne koklasanız yine o kötü kokuyu hissediyorsunuz. İnsanların sosyal ilişkilerini etkiliyor, Hatta hastalarımızı depresyona soktuğu bile oluyor. Hastalarımıza sabretmelerini tavsiye diyoruz. Kulak Burun Boğaz hekimine tedavisini yaptırmasında fayda var. Ama dediğimiz gibi en geç 6 ay içerisinde tamamen iyileşiyor" ifadelerini kullandı.

Covid-19 hastalığını atlatanlarda görülüyor, depresyona sokabilir
Covid-19 hastalığını atlatanlarda görülüyor, depresyona sokabilir
Covid-19 hastalığını atlatanlarda görülüyor, depresyona sokabilir
Covid-19 hastalığını atlatanlarda görülüyor, depresyona sokabilir

Koronavirüs, Ekinci, tat, Kbb, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 'Covid-19 hastalığını atlatanlarda görülüyor, depresyona sokabilir' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Acun Ilıcalı, Manchester United ve Arsenal'ı gözüne kestirdi! Acun Ilıcalı, Manchester United ve Arsenal'ı gözüne kestirdi! Sanatçı Sabahat Akkiraz'dan gündem olacak Mescid-i Aksa yorumu: İşte yobazlık budur! Sanatçı Sabahat Akkiraz'dan gündem olacak Mescid-i Aksa yorumu: İşte yobazlık budur! Uzmanlardan dikkat çeken 'Altın' uyarısı: 600 liraya doğru yükselebilir Uzmanlardan dikkat çeken 'Altın' uyarısı: 600 liraya doğru yükselebilir Ahmet Çakar'dan, Rıdvan Dilmen'e sert sözler: Şeytan taşlamak adettir Rıdvan efendi, Sayın Erdoğan'dan güç devşirme Ahmet Çakar'dan, Rıdvan Dilmen'e sert sözler: Şeytan taşlamak adettir Rıdvan efendi, Sayın Erdoğan'dan güç devşirme Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kardan Aydınlık' şiirini okudu, tabuttaki Türk bayrağı detayı dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kardan Aydınlık' şiirini okudu, tabuttaki Türk bayrağı detayı dikkat çekti Türkiye'nin en zehirli yılanı 2,5 metrelik dev engerek köy halkını tedirgin etti Türkiye'nin en zehirli yılanı 2,5 metrelik dev engerek köy halkını tedirgin etti ''Tatile gidiyoruz'' diyip, eşini hastaneye götüren adam böbreğini verdi ''Tatile gidiyoruz'' diyip, eşini hastaneye götüren adam böbreğini verdi 'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı! 'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı!

Son Dakika Haberleri
16:15 Sağlık sistemini eleştiren oyuncu Rahul Vohra, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
15:56 Acun Ilıcalı, Manchester United ve Arsenal'ı gözüne kestirdi!
15:48 Son Dakika: Gazze'den İsrail tarafına yapılan roket saldırılarında 2 İsrailli sivil yaşamını yitirdi
15:41 Sanatçı Sabahat Akkiraz'dan gündem olacak Mescid-i Aksa yorumu: İşte yobazlık budur!
15:35 Yıllar önceki aşk yeniden alevlendi! Jennifer Lopez, 17 yıl önceki sevgilisi Ben Affleck ile barıştı
15:31 Uzmanlardan dikkat çeken 'Altın' uyarısı: 600 liraya doğru yükselebilir
15:30 Son Dakika: İsrail'in saldırıları sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısı 26'ya yükseldi
15:19 Ahmet Çakar'dan, Rıdvan Dilmen'e sert sözler: Şeytan taşlamak adettir Rıdvan efendi, Sayın Erdoğan'dan güç devşirme
14:47 Son Dakika: Şehit ailelerinin, arife ve bayramın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacağı öğrenildi
14:41 Elinde havai fişek patladı, kopan parmağını belediye personeli sosyal medya aracılığıyla ulaştırdı!
Sağlık sistemini eleştiren oyuncu Rahul Vohra, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Sağlık sistemini eleştiren oyuncu Rahul Vohra, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
16:16
Son Dakika: Gazze'den İsrail tarafına yapılan roket saldırılarında 2 İsrailli sivil yaşamını yitirdi Son Dakika: Gazze'den İsrail tarafına yapılan roket saldırılarında 2 İsrailli sivil yaşamını yitirdi         
15:49
Yıllar önceki aşk yeniden alevlendi! Jennifer Lopez, 17 yıl önceki sevgilisi Ben Affleck ile barıştı Yıllar önceki aşk yeniden alevlendi! Jennifer Lopez, 17 yıl önceki sevgilisi Ben Affleck ile barıştı         
15:36
Son Dakika: İsrail'in saldırıları sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısı 26'ya yükseldi Son Dakika: İsrail'in saldırıları sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısı 26'ya yükseldi         
15:31
Türkiye'de nesli tükenmiş deniliyordu, Şırnak'ta ortaya çıktı! Türkiye'de nesli tükenmiş deniliyordu, Şırnak'ta ortaya çıktı!         
15:17
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, "kur farkı vergisi çıkarılacağı" iddialarını doğru olmadığını açıkladı         
14:34
Cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'in gönlünde yatan isim Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'in gönlünde yatan isim Mansur Yavaş         
13:58
Asgari ücretli çalışana, kimlik bilgileriyle babasının adına kurulan 3 şirketten 14 milyonluk borç kaldı Asgari ücretli çalışana, kimlik bilgileriyle babasının adına kurulan 3 şirketten 14 milyonluk borç kaldı         
12:51
Güvenlik görevlisi tekvandocu çıkınca kavga kısa sürdü Güvenlik görevlisi tekvandocu çıkınca kavga kısa sürdü         
12:44
Önce genç kızın hayatını kabusa çevirdi, sonra aldığı cezayla uslanmadı taciz mesajlarına devam etti! Önce genç kızın hayatını kabusa çevirdi, sonra aldığı cezayla uslanmadı taciz mesajlarına devam etti!         
12:35
Dünyanın izlediği zulme Yahudilerden tepki var: İsrail savaş istiyor Dünyanın izlediği zulme Yahudilerden tepki var: İsrail savaş istiyor         
12:14
Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış         
11:02
İbrahim Tatlıses ve sevgilisi Gülçin Karakaya Bodrum'da görüntülendi İbrahim Tatlıses ve sevgilisi Gülçin Karakaya Bodrum'da görüntülendi         
10:41
Son Dakika: Rusya'da okula silahlı saldırı: 11 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı Son Dakika: Rusya'da okula silahlı saldırı: 11 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı         
10:30
Gözaltına alınan Filistinli Sanatçı Meryem Afifi'den İsrail askerlerine: Büyüyünce zalim olacağım mı dedin? Gözaltına alınan Filistinli Sanatçı Meryem Afifi'den İsrail askerlerine: Büyüyünce zalim olacağım mı dedin?         
09:55
Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması         
09:15
Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi         
21:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2021 16:20:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Covid-19 hastalığını atlatanlarda görülüyor, depresyona sokabilir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement