Covid-19 hastası kadına arkadaşlarından beyaz tulum ve meşaleli sürpriz - Son Dakika

Covid-19 hastası kadına arkadaşlarından beyaz tulum ve meşaleli sürpriz
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan Covid-19 hastası kadının arkadaşları, kendisine moral olması için beyaz tulumlarla kapısının önüne giderek meşale yakıp müzik çaldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan Covid-19 hastası kadının arkadaşları, kendisine moral olması için beyaz tulumlarla kapısının önüne giderek meşale yakıp müzik çaldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki M.N. isimli bir kadın, yaklaşık 10 gün önce çeşitli şikayetlerle hastaneye giderek korona virüs testi yaptırdı. Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından M.N. ve 22 yaşındaki kardeşi S.N. yaşadıkları evde karantinaya alındı. Bunun üzerine M.N.'nin arkadaşları karantinadaki abla kardeşe moral olabilmek için harekete geçti. Beyaz pandemi tulumlarını giyen 6 kişilik arkadaş gurubu ellerinde meşaleler ve müzik aletleriyle karantinadaki abla kardeşin evinin önüne gitti. Evin önünde meşaleleri yakan gençler, akordiyon ve darbuka çalarak müzik yapmaya başladı. Dışarıdaki sesleri duyarak balkona çıkan 33 yaşındaki kadın, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Arkadaşlarının bu jesti karşısında mutlu olan kadın kahkahalar eşliğinde o anları kaydetti. Yapılan sürpriz sonrasında duygu dolu anlar yaşayan kadının, aşağıda bulunan arkadaşlarına, 'Gelsenize, hepinizi bir öpelim' diye bağırması ise renkli görüntüler oluşturdu. - KOCAELİ
Son Dakika Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz'ın PTT paylaşımı gündem oldu! Vatandaşlardan destek mesajı yağdı Beşiktaş'ın Diego Costa için 10 milyon euro önerdiği iddia edildi Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevden alınan kaymakamlarla ilgili iddialara yanıt verdi Barış Murat Yağcı, aşk yaşadığı konuşulan Nisa Bölükbaşı ile babasını tanıştırdı Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yumruklu kavga! Belediye başkanı hastanelik oldu Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı, Macron'un skandal sözlerine cevap verdi: Kendi acziyetinin dışa vurumudur Boyu 65 metre, ağırlığı 18 ton! Türbin kanadı koca koca binaların arasından böyle taşındı Beşiktaş'a transferi konuşulan Gökhan Töre'den çarpıcı sözler: Henüz hiçbir takımla anlaşmadık 13 ilde karantinayı delenler yurtlarda kalıp masrafları ödeyecek Tüm insanlığı koronavirüsten daha tehlikeli bir sağlık sorunu bekliyor: Antibiyotik direnci Büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürüyor! Velikan cinsi tavşanlar 2 bin liradan alıcı buluyor Son Dakika: Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve eşi koronavirüse yakalandı Eskişehirspor, Metehan Altunbaş'ın LASK Linz'e transfer olduğunu duyurdu Borsa İstanbul'da işlem gören en değerli şirket BİM oldu Bodrum'da minibüs şoförü, turistlere hakaret edip minibüsten attı