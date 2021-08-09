15 gündür korona virüs tedavisi gören adam hasta yatağından seslendi: "Keşke aşı olsaydım" - Son Dakika

15 gündür korona virüs tedavisi gören adam hasta yatağından seslendi: "Keşke aşı olsaydım"

İSTANBUL - Covid-19 hastalığına karşı aşıların bulunması, aşı olma konusunda halkı ikiye böldü. Ancak son aylarda koronavirüse yakalanan hastaların çoğu aşı olmayı erteleyen kişilerden oluşuyor. Aşı olmayı erteleyen ve koronavirüse yakalanan Hayrettin Yılmaz, pişmanlığını Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ndeki hasta odasında "Keşke aşı olsaydım, bu durumlara düşmezdik" diyerek ifade etti.

Covid19 pandemisi 2020 yılından beri milyonlarca insanı hasta etmeye devam ediyor. Koronavirüs hastalığına karşı aşıların da bulunmasıyla umutlar yeniden yeşerse de aşı olma konusunda vatandaşlar ikiye bölünmüş durumda. Vatandaşların bazıları aşının yan etkilerini öne sürerek aşı olmayı reddederken, öte yandan bazı vatandaşlar aşı sırası gelir gelmez hastane önünde sıraya giriyor. Ancak son aylarda koronavirüs hastalığına yakalanan kişilerin büyük çoğunluğu aşı olmayı erteleyen kişilerden oluşuyor.

Aşı olmayı erteleyen ve Covid19 hastalığına yakalanan Hayrettin Yılmaz da aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor. Covid-19 hastası olduğu için günlerdir karantinada sevdiklerinden uzakta kalan Yılmaz, geçirdiği zor günleri "Allah kimseyi düşürmesin" diyerek ifade etti. Hastalığı sürecinde bir süre yoğun bakımda da kalan Hayrettin Yılmaz, aşı olmamanın pişmanlığını Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ndeki hasta odasında anlattı.

"Keşke aşı olsaydım, bu durumlara düşmezdik"

Aşı olmayı erteleyen ve Covid-19 hastalığına yakalanan Hayrettin Yılmaz, "Önlemimizi tabi ki alıyorduk fakat nereden, nasıl yakalandık bilmiyoruz. Çok pişmanım. İnsanlara hemen aşılarınızı olun derim. 15 gündür yoğun bakımlardayım. Allah kimseyi düşürmesin. Nefes, öksürük, halsizlik gibi şikayetlerim oldu. 15 gündür kimseyi göremiyorum. Keşke aşı olsaydım, bu durumlara düşmezdik. Bütün vatandaşlara da söylüyorum, herkes aşısını olsun. Aşı olsaydım belki covid olsam da hafif geçirirdim. Bu şekilde olmazdım yani. Böyle direkt yoğun bakımlık yapıyor. Sonuçta devamlı iğne, ilaç kullanıyorsun. Herkes aşısını olsun. Benim hastalığım bitti zaten Allah izin verirse 3 ay sonra hemen gidip aşımı olacağım. Herkese tavsiye ederim." dedi.