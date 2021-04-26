Covid-19 Hindistan mutasyonu Japonya'da yayılıyor: 21'e yükseldi - Son Dakika

Covid-19'un Hindistan mutasyonunun Japonya'da 21 kişide doğrulandığı açıklandı. Ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı ise 10 bin sınırını aştı.

Covid-19 salgını nedeniyle Tokyo, Osaka, Kyoto ve Hyogo'da OHAL tedbirleri dün itibariyle yeniden yürürlüğe giren Japonya'da, Covid-19'un Hindistan mutasyonunun yayıldığı açıklandı. Virüsün Hindistan mutasyonunun hızlı yayıldığı ve daha bulaşıcı olduğu kaydedilirken enfekte olanların sayısının da arttığı belirtildi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Katsunobu Kato bugün yaptığı açıklamada, daha önce bildirilen 5 vaka dahil olmak üzere bilançonun 21'e çıktığını duyurdu. Japonya'daki enfeksiyon takip sistemini güçlendirmek de dahil kapsamlı tedbirler alacaklarını ifade eden Kato, sürece dair gelişmeleri takip etmek için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ilgili uluslararası organizasyonlarla işbirliğini sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

21 vakadan birinin ülke içinde kayda geçtiği öğrenilirken, 20 enfeksiyonun ise havaalanı karantinasında tespit edildiği belirtildi.

Japonya'da Covid-19 vakalarının toplam sayısı bugün itibariyle 572 bin 382'ye yükselmiş, ölü sayısı da 10 bin 25'e ulaşmıştı. Vaka sayılarında yeterli düşüşün sağlanamaması nedeniyle hükümet Tokyo, Osaka, Kyoto ve Hyogo'da dün itibariyle OHAL ilan etmişti.

(İHA)