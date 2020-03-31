Son Dakika › Dünya › Covid-19 Hollywood filmlerini erteletti, Türk yapımcılar orijinal çözümler buldu - Son Dakika Dünya
Covid-19 Hollywood filmlerini erteletti, Türk yapımcılar orijinal çözümler buldu
6 saat önce
Covid-19 salgını birçok sektör gibi sinemayı da olumsuz etkiledi. Hollywood'un büyük firmaları, yaz ayında çıkarmayı düşündüğü filmleri ertelemek zorunda kaldı.
Covid-19 salgını birçok sektör gibi sinemayı da olumsuz etkiledi. Hollywood'un büyük firmaları, yaz ayında çıkarmayı düşündüğü filmleri ertelemek zorunda kaldı.
Sony Pictures tarafından pazartesi yapılan bir açıklamaya göre Hayalet Avcıları serisinin yeni filmi "Hayalet Avcıları: Öteki Dünya", ve Jared Leto'nun baş rolünde oynadığı "Morbius", 2021 yılında beyaz berdeye gelecek.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 05:14
Son Dakika Sivas'ta 3 köyde daha 'koronavirüs' karantinası Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 19'a yükseldi Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama: İnşallah daha iyi olacağız Ricardo Quaresma'dan Rüştü Reçber paylaşımı: Hayatının maçını kazanması için dua ediyorum