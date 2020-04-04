İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın hamile nişanlısı Symonds, "Geçen haftayı korona virüsün ana semptomlarıyla yatakta geçirdim. Covid-19 ile hamile olmak açıkça endişe verici" dedi.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyayı etkisi altına olan ölümcül korona virüs nedeniyle geçtiğimiz 27 Mart'ta virüs taşıdığı tespit edilen ve kendini karantinaya alan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ardından bu kez hamile nişanlısı Carrie Symonds'un koronaya yakalanmış olabileceği gündemde. 32 yaşındaki Carrie Symonds sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Geçen haftayı korona virüsün ana semptomları ile yatakta geçirdim. Teste gerek duymadım ve 7 gün dinlendikten sonra kendimi daha güçlü hissediyorum ve iyileşiyorum" dedi.

Symonds, "Covid-19 ile hamile olmak açıkça endişe verici" diyerek diğer hamile kadınlara da bir dizi tavsiyelerde bulundu.

Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson geçtiğimiz 27 Mart'ta test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurarak evden çalışacağını açıklamıştı. Evinde karantinada bulunan Başbakan Johnson, Twitter'dan yayınladığı videoda, "Kendimi daha iyi hissediyorum ve 7 günlük izolasyonumu yapmama rağmen ne yazık ki hala bir semptomum var, küçük bir semptom, hala ateşim var" ifadelerini kullanmıştı.

(İHA)