Covid-19 ile mücadele de bir diğer önemli halka: Aile hekimleri - Son Dakika

Covid-19 ile mücadele de bir diğer önemli halka: Aile hekimleri

18.10.2020 10:38

Covid-19 ile mücadele de bir diğer önemli halka: Aile hekimleri Covid-19 ile mücadelede doktorlar, hemşireler, filyasyon ekipleri, ambulans ekipleri, laboratuvar çalışanları, kısaca tüm sağlık personelleri özveri ile olağanüstü bir efor sarf ediyor.

Covid-19 ile mücadele de bir diğer önemli halka: Aile hekimleri

ANKARA - Covid-19 ile mücadelede doktorlar, hemşireler, filyasyon ekipleri, ambulans ekipleri, laboratuvar çalışanları, kısaca tüm sağlık personelleri özveri ile olağanüstü bir efor sarf ediyor. Bu ekiplerden birini de "aile hekimleri" oluşturuyor.

Aile hekimleri, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite sürecini yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak vermekle yükümlü olan doktorlardır. Aynı zamanda gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Sağlık Bakanlığı'nın öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabiplerdir. Covid-19 pandemisi ile mücadelede de çok önemli bir noktada yer alıyorlar. Hastaların takibi ve yönlendirilmesi noktasında kilit öneme sahip aile hekimleri bu süreçte tüm sağlık çalışanları gibi ekstra çaba sarf ediyor.

"Pandemi döneminde bize başvurular kat be kat arttı"

Pandemi döneminde kendilerine başvuruların arttığını belirten Aile Hekimi Dr. Birsen Unat, "Aile hekimliği bireylerin sağlık kuruluşlarına başvurudaki ilk kapısıdır. Koruyucu sağlık hizmetleri, gebe, bebek, çocuk takipleri ve tüm aşılamalar aile hekimliklerinde yapılmaktadır. Kronik hastalıkların takibinin yanı sıra akut hastalıkların teşhis ve tedavisi de birimlerimizde yapılmaktadır. Pandemi döneminde hastaneye gitmek istemeyen ve hastaneden randevu alamayan hastalar da bize gelmektedir. Pandemi döneminde bize başvurular kat be kat arttı" şeklinde konuştu.

"Hemen hemen her gün hastalarımızı telefon ile arıyoruz"

Korona virüs ile mücadelede aileden biri gibi oldukları için vatandaşları ile birlikte mücadele ettiklerini vurgulayan Dr. Unat, "Covid-19 hastalarını ve temaslılarını evde takip etmek ve bilgilendirme işini çoğunlukla bizler yapmaktayız. Hemen hemen her gün hastalarımızı telefon ile arıyoruz. Hem onlara destek veriyoruz hem de hastalarımızın bu süreçte neler yapacaklarını anlatıyoruz. Evdeki izolasyonlarını nasıl sağlayacaklarını anlatıyoruz. Diğer aile bireyleri ile temaslarının olabildiğince kontrollü olması gerektiğini anlatıyoruz. Hastalarımızın gerekirse bu dönemde hastaneye yönlendirilme işlemlerine yardımcı oluyoruz. Covid-19'lu hastaların ve temaslılarının karantina da ne kadar süre kalacaklarını kendilerine söylüyoruz. Bu süreçte hastalıklarına ek bir şikayetleri olursa nasıl davranacakları konusunda bilgi veriyoruz. Elbette ki bu dönem psikolojik olarak da kişiler için stresli bir dönem. Onlara bu dönemde psikolojik olarak da destek veriyoruz. O dönemi atlatmalarına yardımcı olacak şekilde destek sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Pozitif veya negatif olması önemli değil"

Hastaların test yapıldıktan sonra direk sistemlerine düştüğünü ve pozitif olsun olmasın arayarak takibini yaptıklarını belirten Dr. Unat, "Pandemi sürecinde test yaptıran bireylerin test sonuçları bizim sistemimize direk düşüyor. Burada pozitif veya negatif olması önemli değil test yaptırdığı andan itibaren bizim sistemimize bireylerin ismi düşmekte ve o andan itibaren arıyoruz. Burada filyasyon ekibi de bize temaslı vakaları da bildiriyor. Biz negatif veya pozitif olsun tüm hastalarımızı arayarak takip ediyoruz. Hastalarımızı hemen hemen her gün arıyoruz. Mutlaka şikayetlerinde herhangi bir değişiklik olup olmadığını sorguluyoruz" diye konuştu.

Öte yandan telefonlarının hastalar aradığı için 24 saat açık olduğunu belirten Dr. Unat, hastalar ile ilginç diyalogların da oluştuğunu anlattı. Unat, bazen hastaların gecenin bir yarısı nefesimi dinler misiniz benim bir sıkıntım var mı gibi sorular yönelttiğini ifade etti.

Ayrıca "Aile Hekiminizi" E-Nabız sistemi üzerinden ya da internet üzerinden sorgulayarak öğrenebilirsiniz.

Covid-19 ile mücadele de bir diğer önemli halka: Aile hekimleri
Covid-19 ile mücadele de bir diğer önemli halka: Aile hekimleri
Covid-19 ile mücadele de bir diğer önemli halka: Aile hekimleri
Covid-19 ile mücadele de bir diğer önemli halka: Aile hekimleri

Gezici araştırma, Cep Telefonu, Koronavirüs, Ambulans, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Covid-19 ile mücadele de bir diğer önemli halka: Aile hekimleri - Son Dakika

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