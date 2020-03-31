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Covid-19 ile mücadele için belediyelerin başlattığı yardım kampanyalarına İçişleri Bakanlığı engeli
6 saat önce
Covid-19 salgını İçişleri Bakanlığı ile Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin de aralarında bulunduğu birçok belediye arasında yardım kampanyası polemiğinin yaşanmasına neden oldu.
Covid-19 salgını İçişleri Bakanlığı ile Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin de aralarında bulunduğu birçok belediye arasında yardım kampanyası polemiğinin yaşanmasına neden oldu.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında belediyelerin başlattıkları yardım kampanyaları İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bir genelge ile engellendi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 06:44
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