Covid-19 ile mücadele için ekipler denetimde - Son Dakika

Covid-19 ile mücadele için ekipler denetimde

Covid-19 ile mücadele için ekipler denetimde AVM'ler başta olmak üzere çok sayıda iş yeri, taksi ve toplu ulaşım araçları kontrol edildi sorumlular uyarıldı Denetimlere 133 personelin yer aldığı 27 ekip katıldı İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile Eskişehir'de Korona...

Covid-19 ile mücadele için ekipler denetimde

AVM'ler başta olmak üzere çok sayıda iş yeri, taksi ve toplu ulaşım araçları kontrol edildi sorumlular uyarıldı

Denetimlere 133 personelin yer aldığı 27 ekip katıldı

ESKİŞEHİR - İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile Eskişehir'de Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alışveriş merkezleri ve işyerleri denetlendi.

Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sorumluluk bölgesinde; 27 ekibin bulunduğu 133 personelle sabah saatlerinden itibaren denetimlerini aralıksız sürdürdü. Tepebaşı zabıta, ilçe tarım ve ilçe sağlık müdürlükleri ekiplerinin de katıldığı kontrollere, Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında; "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı ve hijyen koşulları denetlendi.

Söz konusu denetimlerde, virüsün bulaşıcılığının etkisini azaltması amacıyla alışveriş merkezleri başta olmak üzere lokanta, restoran, kafe, çay bahçeleri, dernek lokalleri, park, bahçe, rekreasyon alanları, internet kafe, tiyatro salonları, düğün ve nikah salonları, lunapark, kahvehane/kıraathane, berber-kuaför ve güzellik salonları, günübirlik hamam, kapalı yüzme alanları, spor merkezleri, konaklama tesisleri, otogar, market, cami, ganyan bayii, halı saha, bilardo salonu, ticari taksi ve şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları kontrol edildi.

Öte yandan polis, denetimler esnasında eksikleri bulunan işyerleri sorumlularını uyarırken, vatandaşların sağlığı için her detaya dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Covid-19 ile mücadele için ekipler denetimde
Covid-19 ile mücadele için ekipler denetimde
Covid-19 ile mücadele için ekipler denetimde
Covid-19 ile mücadele için ekipler denetimde
Covid-19 ile mücadele için ekipler denetimde
Covid-19 ile mücadele için ekipler denetimde
Covid-19 ile mücadele için ekipler denetimde
Covid-19 ile mücadele için ekipler denetimde

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Koronavirüs, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 16:21 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Covid-19 ile mücadele için ekipler denetimde - Son Dakika

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