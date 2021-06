Covid-19 ile mücadele kapsamında Esenboğa Havalimanı'nda da aşılama başladı - Son Dakika

Sağlık Bakanlığınca Covid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama kampanyası hızla devam ediyor. Bu kapsamda 'yerinde aşı' uygulamasına da geçildi ve Ankara Esenboğa Havalimanı'nda da aşı uygulanmaya başladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından, Covid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama kampanyası, anlaşması imzalanan aşıların da gelmesi ile birlikte hız kazandı. Önce yaş ve riskli meslek gruplarına göre başlayan aşı uygulaması son olarak 18 yaş üzeri tüm vatandaşların hizmetine sunuldu. Bu kapsamda 'yerinde aşı' uygulaması ile de, AVM'lerde, otogarlarda, tren istasyonlarında, organize sanayi bölgelerinde ve havaalanlarında da isteyen vatandaşlar için aşı uygulama noktaları kuruldu. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda da kurulan aşı uygulama noktası sayesinde aşı olmak isteyen yolcu ve havalimanı çalışanları hemen aşısını olabiliyor.

"VATANDAŞLARIMIZIN BURALARDA AŞILARINI OLUP TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIĞA KATKI SAĞLAMALARINI RİCA EDİYORUZ"

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleştirilen aşılamalar hakkında bilgi veren Pursaklar İlçe Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mehmet Enes Göker, "Salgınla mücadelenin en önemli yöntemlerinden bir tanesi, dün olduğu gibi bugün de aşı. Bu noktada devlet hastanelerimizde, aile sağlık merkezlerimizde, bunun yanı sıra da AVM, tren garları, otogarlardan sonra bugün de havalimanlarında aşı yapmaya başladık. Elimizden geldiğince, imkan dahili olan her yerde aşılarımızı yapmaya çalışıyoruz. Bugün de Esenboğa Havalimanında gelen yolcu katı için aşı uygulaması yapmaya başladık. Kişiler buraya gelip hızlıca aşılarını olabiliyorlar. Bu noktada onları davet ediyoruz. Her yere davet ediyoruz, sağlık merkezlerimize davet ediyoruz, AVM'lere davet ediyoruz, aşı olabilecekleri her yere davet ediyoruz. Buralarda aşılarını olup toplumsal bağışıklığa katkı sağlamalarını onlardan rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Esenboğa Gümrük Müdürlüğünde görevli olan ve havalimanı içerisinde kurulan aşı uygulama noktasında aşısını olan Berker Ocak, "Çok iyi bir hizmet oldu. Malum nöbetleşe çalışıyoruz ve her dakika aşıya gitme imkanımız oluyor. Faydalandık teşekkür ederiz. Aslında hükümetimizin de belirlemiş olduğu maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ettik. Ama aşılanma farklı bir boyut. Bence bu konuda herkesin bilinçlenmesi ve aşılanması lazım" şeklinde konuştu.

Ankara Esenboğa Havalimanı çalışanlarından Funda Altun ise "Güzel oldu. Bizim gibi yoğun çalışanlar için iyi bir durum. Kolay oldu, çok teşekkürler. Önümüzdeki günlerin ne getireceğini bilmiyoruz maalesef. Kendimizi daha çok koruyabilirsek herkes için iyi olacaktır. Bulaşıcılığı da önlememiz gerekiyor. Bunu da aşı ile sağlayacaksak, bence yapmamız gerekir diye düşünüyorum" diye konuştu.

