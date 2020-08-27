Covid-19 ile mücadelede yeni dönem: Belediyeye HES koduyla giriş yapılıyor - Son Dakika

Covid-19 ile mücadelede yeni dönem: Belediyeye HES koduyla giriş yapılıyor

Covid-19 ile mücadelede yeni dönem: Belediyeye HES koduyla giriş yapılıyor Yahşihan Belediyesinde 'HES kodu' dönemi başladı Belediyede başlatılan uygulama taksi ve dolmuşlara da taksi ve dolmuşlara da yaygınlaştırılacak Kırıkkale'nin Yahşihan İlçe Belediyesi, korona virüs tedbirleri...

Covid-19 ile mücadelede yeni dönem: Belediyeye HES koduyla giriş yapılıyor

Yahşihan Belediyesinde 'HES kodu' dönemi başladı

Belediyede başlatılan uygulama taksi ve dolmuşlara da taksi ve dolmuşlara da yaygınlaştırılacak

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Yahşihan İlçe Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar uygulamasını başlattı. Belediye personeli ve vatandaşlar HES kodu uygulamasıyla hizmet binasına giriş yapabiliyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen korona virüs ile mücadele devam ediyor. Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi de salgının ilk gününden itibaren vatandaşların sağlığını korumak için çalışmalarını sürdürüyor. İlçe genelinde düzenli olarak dezenfekte çalışması yapan belediye ekipleri, halk sağlığı için korona virüse karşı titizlikle mücadele ediyor.

Belediye girenlerin HES kodu sorgulanıyor

Covid-19 vakalarının yükseliş gösterdiği kentte önlemleri de artıran Yahşihan Belediyesi, Hayat Eve Sığar kodu onayı uygulaması başlattı. Belediye personelinin yanı sıra hizmet binasına giren vatandaşların Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerce HES kodu sorgulanıyor. Sorgunun ardından 'Riskli değil' ifadesi görüldükten sonra vatandaş binaya girebiliyor. 'Riskli kişi' olarak belirlenen vatandaşların da girişlerinin engellenmesine ve en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanıyor. HES kodu almayan vatandaşlara da belediye personeli tarafından da gerekli yönlendirilmeler yapılıyor. Uygulamanın kısa süre içerisinde ilçedeki toplu taşıma araçlarında da uygulanması hedefleniyor.

İhlas Haber Ajansı muhabirine yeni tedbirler ile ilgili bilgiler veren Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, korona virüs ile mücadele kapsamında Hayat Eve Sığar uygulamasını başlattıklarını söyledi.

"HES uygulamasıyla belediyede işlem yapabilecekler"

Yahşihan Belediyesi olarak yine yeni bir uygulama daha yaptıklarını belirten Başkan Türkyılmaz, "Kırıkkale'de Hayat Eve Sığar uygulaması başlatıyoruz. Burada belediyemize gelmiş olan misafirlerimiz ve vatandaşlarımızın kodlarını alıp korona virüsüne karşı daha önce 'Hasta oldular mı? Olmadılar mı?' diye onların kontrollerini sağlıyoruz. Aynı zamanda da belediyedeki vatandaşlarımızın sağlıklarını kontrol altında tutmuş oluyoruz. Yahşihan Belediyemize gelen vatandaşlar bundan sonra Hayat Eve Sığar uygulamasıyla belediyede işlemlerini yapabilecekler" dedi.

"Toplu taşımalarda da uygulanacak"

HES uygulamasını ilçedeki toplu taşıma araçlarında da başlatacaklarını anlatan Türkyılmaz, ticari taksilerde ve minibüslerde yolcuların Hayat Eve Sığar kodlarıyla araçlara alınacaklarını ifade etti. Türkyılmaz, belediye personelinin Covid-19'a karşı bağışıklıkları için de antigor testi yaptıracaklarını dile getirerek, daha güvenilir daha hijyenik bir belediye olmak adına bu uygulamaları gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

HES kodu nasıl alınır?

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve Paylaşım Süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır. Ayrıca e-devlet ve HES uygulaması üzerinden de kolaylıkla kod alınabiliyor.

Covid-19 ile mücadelede yeni dönem: Belediyeye HES koduyla giriş yapılıyor

Koronavirüs, HES kodu, Yahşihan, HES, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 15:09 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Covid-19 ile mücadelede yeni dönem: Belediyeye HES koduyla giriş yapılıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti Fernando Muslera'dan emeklilik açıklaması: Futbolu Galatasaray'da bırakmak istiyorum Genel cerrah Ahmet Aydın Şener, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti DSÖ Başkanı, salgında herkesin gözardı ettiği sağlık sorununa dikkat çekti: Koronavirüs milyonlarca insanın akıl sağlığını etkiledi Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerginliği artıracak iki hamle! Mısır'la imzalanan anlaşma onaylandı, yeni Navtex yayınlandı Fırıncı ile borcunu istediği müşterisinin odunlu kavgasında 8 kişi yaralandı Galatasaray, Younes Belhanda'ya Gremio'dan gelen teklifi kabul etti Avrupa'da ikinci dalga paniği! Vaka sayıları her geçen gün artıyor Her söylediğiyle gündem olan Mehmet Ceyhan, salgının kontrolden çıkma nedenlerini tek tek sıraladı Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi Son Dakika: Türkiye'de 27 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 26 can kaybı, 1491 yeni vaka tespit edildi Güneydoğu'da nesli tamamen yok olduğu düşünülen Anadolu Parsı görüntülendi Fenerbahçe, İsviçre Federal Mahkemesi'ne yaptığı itiraz başvurusu reddedilen Trabzonspor'dan 137 bin TL tazminat alacak Eşine "Dağlık alana gidiyorum" diyerek evden çıkan genç, ağaca asılı halde ölü bulundu Fenerbahçe ile adı geçen Malang Sarr, Chelsea ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e 12 milyon TL değerinde villa aldı Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e 12 milyon TL değerinde villa aldı         
15:42
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak         
15:38
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu         
15:28
Başına çocuk düşünce neye uğradığını şaşırdı! Ağızları açık bırakan an kamerada Başına çocuk düşünce neye uğradığını şaşırdı! Ağızları açık bırakan an kamerada         
14:57
Çocuklarının gözü önünde karısını öldüresiye darp edip pencereden atmaya kalktı Çocuklarının gözü önünde karısını öldüresiye darp edip pencereden atmaya kalktı         
14:34
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı         
14:33
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü         
14:12
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık         
14:08
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi         
13:13
Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi         
12:55
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor         
12:54
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak         
12:48
El freni inik unutulan araç denize uçtu El freni inik unutulan araç denize uçtu         
12:36
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek         
12:29
Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı         
12:27
TOKİ, 117 bin TL'den başlayan fiyatlarla 11 şehirde 559 konutu kurasız olarak satışa sundu TOKİ, 117 bin TL'den başlayan fiyatlarla 11 şehirde 559 konutu kurasız olarak satışa sundu         
11:50
Müge Anlı kan donduran itirafı canlı yayında açıkladı! Annesi ve sevgilisi küçük Şiar'ı diri diri yakmış Müge Anlı kan donduran itirafı canlı yayında açıkladı! Annesi ve sevgilisi küçük Şiar'ı diri diri yakmış         
11:42
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi         
11:22
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım         
11:18
Diagne, antrenmandaki performansıyla Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı Diagne, antrenmandaki performansıyla Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı         
11:11
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı         
11:01
Fenerbahçe, FIFA'nın başlattığı taraftar anketinde Galatasaray'a fark attı Fenerbahçe, FIFA'nın başlattığı taraftar anketinde Galatasaray'a fark attı         
09:32
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik         
09:21
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada         
09:20
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti         
09:02
Antalyalı vatandaş, hatalı basım 50 TL'ye bin katı fiyat biçti Antalyalı vatandaş, hatalı basım 50 TL'ye bin katı fiyat biçti         
09:00
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi         
08:40
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber         
08:39
Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi         
07:36
Otobüste kadın yolcuyu taciz edip cep telefonunu çaldı, ifadesinde o klasik yalana başvurdu Otobüste kadın yolcuyu taciz edip cep telefonunu çaldı, ifadesinde o klasik yalana başvurdu         
05:11
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2020 22:03:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Covid-19 ile mücadelede yeni dönem: Belediyeye HES koduyla giriş yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei