Covid-19 ile mücadeleyi anlatan fotoğraflar, hastane duvarlarında - Son Dakika

Covid-19 ile mücadeleyi anlatan fotoğraflar, hastane duvarlarında

KORONAVİRÜS salgınıyla ön cephede savaşan sağlık çalışanlarının, Covid-19 hastalarını iyileştirmek için verdiği mücadeleyi yansıtan fotoğraflar, Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin duvarlarına taşındı.

Covid-19 ile mücadeleyi anlatan fotoğraflar, hastane duvarlarında, System.String[]

KORONAVİRÜS salgınıyla ön cephede savaşan sağlık çalışanlarının, Covid-19 hastalarını iyileştirmek için verdiği mücadeleyi yansıtan fotoğraflar, Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin duvarlarına taşındı.

Tüm dünyayı saran ve Türkiye'yi de etkileyen koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanları, en riskli grupta yer alıyor. Salgının yayılmaması için fedakarca çalışan sağlık çalışanları, tulum, önlük, maske, gözlük ve siperlik takarak kendi önlemlerini alıyor. Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde Covid-19 sürecinde ön cephede savaşan sağlık çalışanlarının verdiği mücadeleyi anlatan fotoğraflar, hastane koridorlarına taşındı. Duvarları süsleyen yaklaşık 40 fotoğraf, hemşireler ve diğer sağlık çalışanlarının zorlu mücadelesini gözler önüne serdi. Yoğun mesaileri süresince uzun süre tıbbi maske ve koruyucu gözlük takmak zorunda kalan sağlık çalışanlarının yüzlerinde oluşan maske izlerinin, fotoğraflara da yansıdığı görüldü. Covid-19'la mücadeleyi anlatan fotoğraflar, hasta ve hasta yakınları tarafından da yoğun ilgi gördü.

'PANDEMİ SÜRECİNİ BELGELEDİK'

Gazi Üniversitesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Figen Bucak ve Yoğun Bakım Hemşiresi Zehra Bakmaz, hastane duvarlarında yer alan fotoğrafların hikayesini anlattı. Figen Bucak, Gazi Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Hızel ve fotoğrafçı Dilek Uyar'ın, pandemi sürecini fotoğraf çekerek belgelediklerini söyledi. Bucak, hemşireler ve sağlık personelinin emeğini gösteren kareleri sergi yapma fikrinin ise kendisine ait olduğunu anlatarak, "Normalde her yıl 'Hemşirelik Haftası' için bir organizasyon yapıyoruz. Ancak bu yıl pandemiden dolayı bir organizasyonumuz olamamıştı. Pandeminin en önemli ayağı hemşire grubudur. Hemşire arkadaşların emeğini, verdikleri özverili mücadeleyi göstermek adına Hemşirelik Haftası için bir organizasyon yapamadığımız için arkadaşlarımızın resimlerini çektik ve bunu sergi haline getirdik" dedi.

Bucak, hasta ve hasta yakınlarının da sergiye yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Hemşireler, tüm sağlık çalışanları pandeminin en ön saflarında yer alan profesyonel bir grup. Bu resim sergisiyle birlikte hem hemşirelerin özverili çalışmalarını ortaya koymak hem de toplum adına bir farkındalık oluşması açısından hemşire ne yapar, nasıl hizmet veriri göstermek açısından oldukça kıymetli bir sergi olduğunu düşünüyorum. Serginin uzun bir süre hastane duvarında kalmasını istiyoruz" diye konuştu.

'LAR EMEK VERDİĞİMİZİ GÖSTERİYOR'

Sergide fotoğrafı yer alan Yoğun Bakım Hemşiresi Zehra Bakmaz, pandemi sürecinin ilk zamanlarında nasıl bir şeyle mücadele edeceklerini bilmediklerini için kaygı yaşadıklarını ifade etti. Pandemi sürecinde arkadaşlarıyla birlikte ekip ruhuyla çalıştıklarını anlatan Bakmaz, "Bu ekibin içinde temizlik personelinden tutun, hocalarımıza kadar büyük bir emek sarf ettik. Bilmediğimiz bir şeyle savaştık. Ama hem pratik hem klinik deneyimlerimizle, bilgilerimizle 'ne yapabiliriz' diye düşündük. En verimli halimizle çalıştık. Özel hayatımızla ilgili arkada bıraktığımız şeyler oldu. Ama bu bizim için hiç sorun değildi. Çünkü bu milli bir mücadeleydi. Çalışırken yaptığımız şeyin ne kadar değerli olduğunun farkında olmuyoruz. Çünkü o an hastalar için ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Ama bu resimleri gördüğümüz zaman çok şeyi başardığımızı, gerçekten çok emek verdiğimizi net görebiliyoruz. Her türlü zorluğun üstesinden geldiğimiz gibi bunu da halledeceğiz inşallah. Bu süreçte ön saflarda olmak gurur verici" dedi.

Gazi Üniversitesi, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 09:30 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Covid-19 ile mücadeleyi anlatan fotoğraflar, hastane duvarlarında - Son Dakika

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