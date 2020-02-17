"Covid-19 ilk çeyrekte ABD ekonomisini yavaşlatabilir" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Covid-19 ilk çeyrekte ABD ekonomisini yavaşlatabilir' - Son Dakika Ekonomi

"Covid-19 ilk çeyrekte ABD ekonomisini yavaşlatabilir"

10 dakika önce

ABD'de, Cleveland Merkez Bankası (Fed) Başkanı Loretta Mester, Çin'de yayılan Covid-19 salgınının 2020 yılı ilk çeyrekte ABD ekonomisinde büyümeyi yavaşlatabileceği uyarısı yaptı.

ABD'de, Cleveland Merkez Bankası (Fed) Başkanı Loretta Mester, Çin'de yayılan Covid-19 salgınının 2020 yılı ilk çeyrekte ABD ekonomisinde büyümeyi yavaşlatabileceği uyarısı yaptı.

Bloomberg TV'ye konuşan Mester,  "Çin ve belki de Asya'da ilk çeyrek verilerinin zayıf olmasını bekliyorum, bunun özellikle ilk çeyrekte ABD ekonomisine  bulaşıcı etkileri olabilir" dedi.

Bu olumsuz etkinin boyutlarının salgının ne kadar süreceğine bağlı olduğuna dikkat çeken Mester, "ABD ekonomisinin geneli için bir risk öngörüyorum; buna karşılık, bu aşamada öngörülerimi aşağı yönlü revize etmedim" dedi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Covid-19 salgınının 2020 yılında küresel ekonomik büyümeye zarar verebileceği uyarısı yaptı.

Georgieva, 2020 yılı ekonomik görünümüne ilişkin konuşmasında, "Herkese, şimdiden erken çıkarımlarda bulunmamalarını öneriyorum. Önümüzde hala çok büyük bir belirsizlik var. Bu aşamada işleri senaryolar üzerinden yürütüyoruz; elimizde henüz projeksiyonlar yok. Bu konuda 10 gün sonra daha netlik olabilir" dedi.

Georgieva, geçen hafta bu konuyla ilgili olarak yaptığı bir açıklamada da, Covid-19 salgınının küresel ekonomi üzerinde olası etkilerine ilişkin öngörü yapmak için önümüzdeki iki haftanın önemli olduğunun altını çizmişti.


Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Cleveland, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:40 Kaynak: DHA
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