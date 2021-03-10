Covid-19: İngiltere AB'nin aşı ihracatı yasağı iddiasını reddetti

AB'nin en üst düzey yetkilisi AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in, İngiltere'nin Covid-19 aşısı ihracatını yasakladığını tamamen yasakladığını iddia etmesinin ardından, Londra ve Brüksel arasında yeni bir tartışma çıktı.

Michel, yanlış bir şekilde İngiltere'nin topraklarında üretilen aşıların ihracatını "toptan yasakladığını" iddia etti.

BBC'nin edindiği bilgilere göre İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Michel'e bir mektup yazıp, iddiaların "tamamen yanlış" olduğunu söyledi.

Ayrıca bir AB Temsilcisi "görüşmeler için" çağırıldı.

Böylece İngiltere ve AB yılbaşından bu yana ikinci kez koronavirüs aşılarının üretimi ve dağıtımı konusunda karşı karşıya geldi.

Ocak ayında AB, Brexit sonrası düzenlemeler ve denetlemeler konusunda yaşanan sorunlar yüzünden, Kuzey İrlanda'dan tüm aşı ithalatını askıya alma tehdidinde bulunmuştu.

AB liderleri, aşı programının kıtada yavaş ilerlemesi yüzünden baskı altında. İngiltere'de ise 22,5 milyon kişi, bir başka deyişle yetişkin nüfusun üçte birine ilk doz aşı yapıldı.

Ay başında İtalya da 250 bin doz Oxford-AstraZeneca aşısının Avustralya'ya ihracatını engellemişti.

'Vaccine nationalism'

AB Konseyi Başkanı Michel haftalık brifing notunda, "aşı ihracatını hiç durdurmayan" AB'nin "aşı milliyetçiliğiyle suçlandığını duymanın, kendisini şoke ettiğini söyledi.

Michel "Burada yine gerçekler yalan söylemiyor. İngiltere ve ABD topraklarında üretilen aşı ve aşı üretim malzemelerinin ihracatını toptan yasak koydu. Ama en büyük aşı üretim kapasitesine sahip bölge olan Avrupa Birliği, sadece AB'de üretilen dozların ihracatını kontrol etmek için bir sistem yürürlüğe soktu" diye devam etti.

İngiliz Bakan Raab da, Michel'e bir mektup yazıp, "gerçekleri söylemesi gerektiğini" söyledi ve "bu yanlış iddianın AB ve AB Komisyonu'nun çeşitli mevkilerinde tekrarlanmasından kaygı duyulduğu" belirtildi.

Raab mektupta "İngiltere hükümeti tek bir Covid-19 aşısının ya da aşı üretim malzemesinin ihracatını engellemedi. İngiltere'nin ihracat yasağı ya da kısıtlamasına yapılan tüm referanslar tamamen yanlıştır" denildi.

AB başlıca üç aşının üretiminde sorunlarla karşı karşıya.

Pfizer-BioNTech aşısının dağıtımı, Pfizer'ın Belçika'daki tesisinde kapasiteyi artırma çalışmaları nedeniyle yavaşladı.

Moderna aşısının dağıtımında da sorunlar yaşandı. İtalya ve Fransa beklenenden daha az sayıda doz alabildiklerini açıkladı.

Oxford-AstraZeneca aşısı da Belçika ve Hollanda'daki üretim tesislerinde yaşanan sorunlar yüzünden beklenenden daha az sayıda.

400 milyon doz aşı sipariş verdikten sonra büyük bir aşı fazlası olmasını bekleyen İngiltere ise kalan aşıların çoğunu yoksul ülkelere bağışlayacağını açıkladı.