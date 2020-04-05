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Covid-19: İngiltere'de bahçe ve sokaklar spor salonuna dönüştü
6 saat önce
Londra’da bir sokakta aynı evden çıkan kişiler sosyal mesafeye uyarak da birlikte spor yapılabileceğini gösterdi.
Koronavirüs salgını sonrası evlerine kapanan insanlar sağlıklı ve zinde kalabilmenin de mücadelesini veriyor. Sosyal mesafe kuralından dolayı spor salonları kapandı. İngiltere'de ise halk çareyi evlerinin bahçelerini ve sokakları spor salonuna dönüştürmekte buldu.
Başkent Londra'da çok sayıda kişi evlerinin bahçelerine çıkarak spor yapmaya başladı. Bazıları da hemen evlerinin önlerindeki sokaklara çıktı. Londra'da bir sokakta aynı evden çıkan kişiler sosyal mesafeye uyarak da birlikte spor yapılabileceğini gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 02:17
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