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Covid-19: İngiltere'de bahçe ve sokaklar spor salonuna dönüştü
6 saat önce
Londra'da bir sokakta aynı evden çıkan kişiler sosyal mesafeye uyarak da birlikte spor yapılabileceğini gösterdi.
Londra'da bir sokakta aynı evden çıkan kişiler sosyal mesafeye uyarak da birlikte spor yapılabileceğini gösterdi. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 05:51
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