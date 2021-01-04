Covid-19: İngiltere'de üçüncü kez ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi - Son Dakika
BBC

Covid-19: İngiltere'de üçüncü kez ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi

04.01.2021 23:47
Covid-19: İngiltere'de üçüncü kez ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede artış gösteren koronavirüs vakalarını kontrol altına almak için bir kez daha ulusal düzeyde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildiğini duyurdu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede artış gösteren koronavirüs vakalarını kontrol altına almak için bir kez daha ulusal düzeyde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildiğini duyurdu.

Başbakan Johnson, yeni koronavirüs varyantının bir önceki dalgaya göre yüzde 50 ile 70 arasında daha hızlı yayıldığını belirterek, bunun hastane kapasiteleri üzerinde baskı yarattığını kaydetti.

Hastanelerin üzerindeki yükü azaltmak için yeni önlemler almaya yöneldiklerini belirten Johnson, herkese "evde kalma" çağrısı yaptı. Gelecek haftaların "zor geçeceği" uyarısını yapan Johnson, aşı çalışmalarına değinerek, "İnanıyorum ki mücadelenin son aşamasına giriyoruz" dedi.

Yeni önlemlere göre, temel ihtiyaçlar için alışverişe çıkmak, fiziksel egzersiz ve sağlık servislerine ulaşmak dışında sokağa çıkmak kısıtlanıyor. Evden sürdürülemeyen sektörlerde çalışanlar da kısıtlamalardan muaf tutulacak.

Tüm düzeylerdeki okullar da uzaktan eğitime geçecek.

'En büyük aşı kampanyası'

Başbakan Johnson, ülkede devam eden koronavirüs aşısı kampanyasının "tarihin en büyük aşı çalışması" olduğunu belirterek, bunun umut vadettiğini kaydetti.

Johnson, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nin tamamından daha çok aşı yaptığını da ekledi.





Johnson, eğer planlar yolunda giderse, Şubat ortası itibarıyla öncelik taşıyan ilk dört kategorinin tamamına koronavirüs aşısının ilk dozunu yapmayı başaracaklarını söyledi.

Aşı kampanyasında belirlenen ilk dört kategori şu grupları kapsıyor: Bakımevlerinde yaşayanlar ve bakımevi çalışanları, sağlık çalışanları, sosyal hizmet çalışanları ve 70 yaş üzerindeki herkes.

Ülkede ilk olarak 8 Aralık'ta Pfizer-BioNTech aşısı kullanıma sokuldu. Son olarak ülkede üretilen Oxford-AstraZeneca aşısı da riskli grupların kullanımı için hastanelere gönderildi. İlk aşı 82 yaşındaki Brian Pinker'a yapıldı.

Sağlık Bakanı Matt Hancock bunu ülkenin koronavirüsle mücadelesinde çok önemli bir an olarak tanımladı.

Günlük vaka sayısı 50 binlerin üzerinde

İngiltere'de vaka sayısı son bir haftadır 50 binlerin üzerine çıktı. Son 24 saatte koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı 58 bin 784 olarak belirlendi. Aynı sürede yaşamını yitirenlerin sayısı 407 oldu.

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle hastaneye başvuran kişi sayısı, bahar aylarındaki birinci dalganın üzerine yükseldi.

2 Ocak'ta 3 bin 145 kişi hastaneye başvurdu. 1 Nisan'da bu sayı 3 bin 99'du.

Muhalefetten destek

Muhalefeteki İşçi Partisi'nin lideri Kier Starmer, "İçinde bulunduğumuz durum son derece ciddi" diyerek alınan önlemlerin gereklilik arz ettiğini söyledi.

Starmer, hükümete yönelik tüm eleştirilerine rağmen önümüzdeki haftalarda gösterilecek çaba konusunda bir araya gelmek gerektiğini ekledi.

Covid-19: İngiltere'de üçüncü kez ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi
Covid-19: İngiltere'de üçüncü kez ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi

Boris Johnson, İngiltere, Başbakan, Hastane, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid-19: İngiltere'de üçüncü kez ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi - Son Dakika Dünya

BBC

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