Covid-19, İran'da 2 günlük bebeğin ölümüne neden oldu - Son Dakika

Covid-19, İran'da 2 günlük bebeğin ölümüne neden oldu
İran'da 2 günlük bebek korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
İran'da 2 günlük bebek korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
İran'ın Rezevi Horasan eyaletine bağlı Günabad şehrinde 2 günlük bebek korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bebeğin annesinin hamileliğinin son haftalarında bir düğün törenine katıldığı ve törende korona virüse yakalandığı belirtildi. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle doktorların sezaryen ile dünyaya getirdiği bebekte korona virüs görüldüğü aktarıldı. Nefes darlığı ve kalp ritim bozukluğu tespit edilen 2 günlük bebeğin, korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Aynı bölgede henüz 35 günlük bir bebekte de korona virüs tespit edilmiş ve hayatını kaybetmişti.
İran'nın Günabad şehrinde son 24 saatte bin kişinin korona virüse yakalandığı ve 35 kişinin hastaneye yatırıldığı açıklandı. - TAHRAN
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 13:52 Kaynak: İHA
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