Covid-19: İran'da koronavirüs nedeniyle iki kişi öldü

İran Sağlık Bakanlığı, iki kişinin yeni koronavirüs Covid-19 nedeniyle öldüğünü duyurdu. Her iki kişinin de ölüm haberi koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasından sonra geldi.

Bakanlık sözcüsü Kianuş Jahanpur attığı tweette Kum şehrinde tedavi gördükleri hastanede hayatlarını kaybeden iki kişinin 'yaşlı olduklarını ve sindirim sistemlerinin zayıf olduğunu' söyledi.

Sağlık Bakanı Kasım Janbabei, İran'da İngilizce yayın yapan haber ajansı YJC'ye ölen her iki kişinin de İran vatandaşı olduklarını söyledi.

Ölenler, İran'da görülen ilk koronavirüs Covid-19 vakalarıydı.

Janbabei, "Kum dışında henüz başka bir vaka görmedik" dedi.

BBC Farsça, aynı hastanede Covid-19 şüphesiyle karantinaya alınan 25 kişi olduğunu bildiriyor.

Başka nerelerde görüldü?

Birleşik Arap Emirlikleri'nde de dokuz Çin vatandaşına koronavirüs görüldüğünü teyit etti. Ama ülkeden henüz ölüm haberi gelmedi.

Dünya Sağlık Örgütü, Mısır'da daha önce Covid-19 virüsü taşıdığı teyit edilen yabancı uyruklu bir kişinin daha sonraki test sonuçlarına göre iyileştiğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü, Salı günkü açıklamada Covid-19 virüsü vakalarının sayısının 75.197 olduğunu virüsten ölenlerin sayısının da 2009 olduğunu belirtti. Vakaların 918'i, ölümlerin de üçü hariç hepsi Çin'de görüldü.

Örgüt Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'den gelen verilerin vaka sayısında düşüşe işaret ettiğini söyledi.

Japonya'da karantina altında tutulan gemideki en az 542 kişinin de virüsü kaptığı belirtildi.