Covid-19: Ireland suspends use of Oxford-AstraZeneca vaccine - Son Dakika
BBC

Covid-19: Ireland suspends use of Oxford-AstraZeneca vaccine

14.03.2021 17:02
Covid-19: Ireland suspends use of Oxford-AstraZeneca vaccine, System.String[]

İrlanda, Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca’nın ortak geliştirdiği aşının kullanımını askıya aldı.

İrlanda, Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın ortak geliştirdiği aşının kullanımını askıya aldı.

İrlanda Ulusal Aşılama Danışma Komitesi (NIAC), bu aşının Norveç'te bazı yetişkinlerde kan pıhtılaşmasına yol açtığı yönündeki raporlar ışığında kullanımının askıya alınmasını önerdi.

İrlanda Sağlık Bakanı Stephen Donnelly, bu kararı "ihtiyat amaçlı bir adım" olarak tanımladı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), daha önce yaptığı açıklamada aşı ile pıhtılaşma riskinin artması arasında bir bağ olmadığını söylemişti.

WHO, bu aşının kanda pıhtılaşmaya yol açtığına dair somut bir gösterge olmadığını belirterek, bu durumun yarattığı kaygılarla aşının kullanımının askıya alınmasına gerek olmadığını belirtmişti.

Danimarka ve Norveç de geçen hafta içerisinde Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını askıya almıştı.

İrlanda'da bugüne kadar 110 binden fazla doz AstraZeneca aşısı uygulandı. Bu, yapılan toplam aşıların yaklaşık yüzde 20'sine denk geliyor.

İrlanda Sağlık Direktörü Yardımcısı Dr. Ronan Glynn, Cumartesi akşamı ellerine bu konuyla ilgili Norveç İlaç Dairesi'nden yeni bilgiler ulaştığını belirtti.

Glynn, "AstraZeneca'nın Covid-19 aşısı ile bu vakalar arasında herhangi bir bağlantı olduğu sonucuna varılmadı… Ancak, ihtiyadi tedbir olarak daha fazla bilgi alınana kadar, NIAC, AstraZeneca aşısının İrlanda'da uygulanmasını geçici olarak ertelemeyi tavsiye etti" dedi.

AstraZeneca, İrlanda ulusal televizyonu RTÉ'ye yaptığı açıklamada, halihazırda yapılmış olan 17 milyondan aşıyla ilgili güvenlik verilerinin analizinin, pıhtı riskini artırdığına dair hiçbir kanıt göstermediğini ve klinik çalışmalarda bu yönde bir eğilim veya model gözlemlenmediğini söyledi.

Şirket sözcüsü, "Aslında, AstraZeneca Covid-19 Aşısı için bu tür olayların bildirilen sayısı, aşılanmamış nüfusta doğal olarak meydana gelebilecek sayıdan fazla değil" dedi.

Şirket, aşının güvenliğiyle ilgili tüm verileri dikkatli bir şekilde incelemeye devam ettiklerini ve bunların gecikmeksizin paylaşmayı sürdüreceklerini söyledi.

Birleşik Krallık'ta tıbbi ürünler alanındaki düzenleyici kurum İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), halka bu aşıyı yaptırmaya devam etmeleri çağrısı yaptı.

Birleşik Krallık'ta şu ana kadar 11 milyonun üzerinde AstraZeneca aşısı yapıldı.

Covid-19: Ireland suspends use of Oxford-AstraZeneca vaccine
Covid-19: Ireland suspends use of Oxford-AstraZeneca vaccine

Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, İrlanda, Norveç, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Covid-19: Ireland suspends use of Oxford-AstraZeneca vaccine - Son Dakika

BBC

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