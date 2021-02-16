Covid 19: İsrail'de yapılan araştırma BioNTech aşısının, tüm yaş gruplarında yüzde 94 etkili olduğunu gösteriyor - Son Dakika
BBC

Covid 19: İsrail'de yapılan araştırma BioNTech aşısının, tüm yaş gruplarında yüzde 94 etkili olduğunu gösteriyor

16.02.2021 05:57
Covid 19: İsrail'de yapılan araştırma BioNTech aşısının, tüm yaş gruplarında yüzde 94 etkili olduğunu gösteriyor, System.String[]

İsrail'in devam eden aşı programı üzerinden elde edilen geniş kapsamlı veriler, Pfizer BioNTech aşısının, semptomatik vakaları yüzde 94 oranında önlediğini ortaya koyuyor.

İsrail'in devam eden aşı programı üzerinden elde edilen geniş kapsamlı veriler, Pfizer BioNTech aşısının, semptomatik vakaları yüzde 94 oranında önlediğini ortaya koyuyor.

Elde edilen sonuçlar, aşının klinik testleri ile toplumun geneline uygulanmasıyla elde edilen verilerin örtüştüğünü gösteriyor.

İsrail'de kamu sağlığı uzmanı olan doktor Hagai Levine, Pfizer aşısının, hastalığı önleme ve hastalığın ağır geçirilmesini önleme noktasında tüm yaş gruplarında etkili olduğunun kanıtlanmaya devam ettiğini söyledi.

Araştırma, ülkenin ücretsiz sağlık sistemindeki, hizmet sağlayıcı 4 kurumun en büyüğü olan Clalit tarafından gerçekleştirildi.

Buna göre, aşı olan ve olmayan 600 bin kişilik iki ayrı grup arasında yapılan araştırmada, aşılanan grupta yüzde 94 daha az enfeksiyon görüldü. İki grubun yaş ve sağlık durumu açısından birbirine çok yakın olduğu da kaydedildi.

BioNTech aşısının, hastalığın ağır geçirilmesi noktasındaysa, hemen hemen yüzde 100 önleyici olduğunun tespit edildiği de açıklandı.

Aşının, 70 yaşını aşmış kişilerde de benzer sonuçlar verdiği ifade ediliyor. Bu yaş grubunun, klinik araştırmalarda yeterince temsil edilmemiş olabileceği değerlendiriliyordu.

Elde edilen veriler resmi bir rapor olarak yayımlanmış değil.

Önceki sınırlamalarla karşılaştırma yapılıyor

İsrail, hızlı aşı programı sayesinde, aşı kampanyasının etkilerini de ilk olarak değerlendirme altına alabilen ülke oldu.

Doktor Hagai Levine, sınırlamalar kaldırılabilmesi ya da hafifletilmesi için toplumların yüzde kaçının aşılanması gerektiğinin henüz net olarak belirlenemediğini söyledi.

Levine, "Henüz virüsün aktarılması noktasında aşını etkisini bilmiyoruz. Ama en azından kişileri koruduğunu biliyoruz" dedi.

Uzmanların değerlendirmeye aldığı bir diğer unsur da, sınırlamaların bu düşüşlerde etkili olup olmadığı.

Ancak aşılamanın devam ettiği 60 yaş üzerinde görülen düşüşle benzer bir trende, bundan önceki sınırlamalarda rastlanmamıştı. Bunun da, vaka ve hastalık sayılarını düşürenin aşı olduğu yönünde güçlü bir kanıt olduğu değerlendiriliyor.

Verileri İsrail Sağlık Bakanlığı adına analiz eden Profesör Eran Segal, düşüşün beklenenden yavaş olmasında, İngiltere varyantının etkili olmuş olabileceğini de söyledi. İngiltere varyantı, İsrail'de de etkin tür haline gelmiş durumda.

Tüm bu olumlu havaya karşın İsrail halen sert sınırlamaları uygulamada tutuyor. Buna karşın ülkede 16 yaşındakilere de aşı sağlanmaya başlandı. Yakın bir zaman içinde eğitimin yeniden başlayacağı umuluyor.

Covid 19: İsrail'de yapılan araştırma BioNTech aşısının, tüm yaş gruplarında yüzde 94 etkili olduğunu gösteriyor

England, Pfizer, İsrail, Kamu, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Covid 19: İsrail'de yapılan araştırma BioNTech aşısının, tüm yaş gruplarında yüzde 94 etkili olduğunu gösteriyor - Son Dakika

BBC

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