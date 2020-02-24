Covid-19: İtalya'da koronavirüs sonucu ölenlerin sayısı dörde yükseldi, Başbakan Conte 'Vaka sayısı... - Son Dakika

İtalya'da koronavirüs taşıyan bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı dörde yükseldi. Ülkede, başta virüsün yayıldığı kuzey bölgelerde olmak üzere bir panik havası hakim olmaya başladı.

Yetkililer, Covid-19 adı verilen koronavirüs bağlantılı dört ölümün tamamının yaşlı ve başka hastalıkları da olan insanlardan oluştuğuna dikkat çekse de, virüs korkusunun genel nüfus üzerinde de etkili olduğu görülüyor.

Virüsün şu ana kadar en yaygın görüldüğü kuzeydeki Lombardia bölgesinin en büyük kenti Milano'dan panikle stok yapmak isteyenler yüzünden süpermarket raflarının boş kaldığını gösteren görüntüler geliyor.

Uzmanların virüse karşı alınacak kişisel tedbirler arasında saydığı el temizleme jelleri, başkent Roma da dahil, ülke genelinde zor bulunuyor. Tüketici dernekleri, el temizleme jelleri ve yüz maskelerinin internette fahiş fiyatlara satılmaya başlamasından şikayetçi oldu.

Dört ölüm ve yaklaşık 200 vaka ile Avrupa'da en büyük koronavirüs krizinin yaşandığı İtalya'da "Neden biz?" sorusu da sorulmaya başladı.

Avrupa'da en fazla Çinli turist çeken ülke olan İtalya, geçen ay sonunda Çinli bir turist çiftte koronavirüs tespit edilmesi üzerine acil durum ilan etmişti.

Başbakan Giuseppe Conte, "İtiraf etmeliyim ki vaka sayısındaki patlayış bizi şaşırttı" dedi. Conte, İtalya'nın diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha sıkı kontroller yaptığını da söyledi ve "Vakaların tespit edilmesinin bir açıklaması da bu olabilir" diye konuştu.

'Muhtemelen hastaneden yayıldı'

Corriere della Sera gazetesi bugün baş sayfasından "Neden bizde bu kadar fazla hasta var?" sorusunu sordu.

Gazetenin görüşüne başvurduğu Milano Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Profesörü Massimo Galli, İtalya'da salgının muhtemelen bir hastaneden yayılmaya başladığını ve gerekli tedbirler alınmazsa hastanelerin bu tür hastalıkların yayılmasını hızlandırabilecek ortamlar olduğunu söyledi.

İtalya'da geçen hafta sonundan bu yana yaşanan ölümler ve yeni teşhisler diğer Avrupa ülkelerinde de yeni önlemlerin gündeme gelmesine neden oldu.

Romanya, İtalya'da virüsün en yaygın görüldüğü Lombardia ve Veneto bölgesinden gidenleri karantinaya alma kararı verdi. Dün gece İtalya'dan Avusturya'ya giden bir tren, koronavirüs şüphesiyle sınırda durduruldu. Avusturya'nın, İtalya'dan gelen trenleri bloke etme kararı aldığı haberleri geldi ancak bu karar birkaç saat sonra iptal edildi. Fransa'da da aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen, İtalya sınırında kontrollerin uygulanması çağrısı yaptı.

Özellikle koronavirüsün en yaygın görüldüğü Lombardia ve Veneto bölgelerinde salgın riski ve virüs tedbirlerinin, zaten durgunluğun eşiğindeki İtalyan ekonomisine olumsuz etki yapması endişesi de söz konusu.

Ülkenin refah seviyesi en yüksek bölgelerinden olan kuzeydeki Lombardia ve Veneto, İtalya'nın ekonomik üretiminin yaklaşık 3'te 1'ini oluşturuyor. İtalya Merkez Bankası Başkanı Ignazio Visco, koronavirüsün İtalya'nın gayri safi yurt içi hasılasına etkisinin yüzde 0,2'yi geçebileceğini söyledi.

11 kasabada giriş-çıkış yasağı

Lombardia ve Veneto başta olmak üzere kuzeydeki birçok bölgede okullar eğitime ara verdi, müzeler, kiliseler gibi kamuya açık mekanlar kapatıldı. Toplamda yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı 11 kasabaya giriş-çıkış yasağı getirildi, buralarda yaşayanlardan evlerinden çıkmamaları istendi.

Virüsün görüldüğü bölgelerde geçen hafta sonu yapılması planlanan 4 Serie A maçı da dahil olmak üzere spor müsabakaları ertelendi.

Dünyanın her yerinden turistlerin akın ettiği Venedik Karnavalı'nın son iki günü de virüs tehdidi nedeniyle iptal edildi.