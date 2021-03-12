Covid 19: İtalya'da yeni dalga alarmı, ülkenin büyük kısmında kapama tedbirleri - Son Dakika
BBC

Covid 19: İtalya'da yeni dalga alarmı, ülkenin büyük kısmında kapama tedbirleri

12.03.2021 22:52
Covid 19: İtalya'da yeni dalga alarmı, ülkenin büyük kısmında kapama tedbirleri, System.String[]

İtalya'da son haftalarda Covid-19 vakalarının artış göstermesi üzerine ülkenin büyük kısmını kapsayan kapama kararları alındı.

İtalya'da son haftalarda Covid-19 vakalarının artış göstermesi üzerine ülkenin büyük kısmını kapsayan kapama kararları alındı.

Ülke nüfusunun büyük kısmının yaşadığı yaklaşık 10 bölge gelecek Pazartesi gününden itibaren, risk skalasında en üst seviyeyi teşkil eden ve en sıkı kısıtlayıcı tedbirlerin uygulandığı "kırmızı bölge" ilan edilecek. Bu bölgelerde gerekli haller dışında dışarı çıkmak yasak olacak, okullar tamamen uzaktan eğitime geçecek, restoranlar yalnızca paket servisi verebilecek.

Kırmızı bölgeler arasında, başkent Roma'nın içinde yer aldığı Lazio ve finans merkezi Milano kentinin de dahil olduğu Lombardiya bölgeleri de bulunuyor.

Sardinya adası hariç diğer bölgeler de risk skalasında kırmızının hemen altında yer alan turuncu bölge uygulamasına dahil olacak. Sardinya adası ise en düşük risk seviyesi anlamına gelen beyaz renkte kalmayı sürdürecek.

Bugüne kadar ülkenin 20 bölgesinden 6'sı sarı, yalnızca 3'ü kırmızı bölge kategorisindeydi. 15 Mart'tan itibarense sarı bölge kalmayacak.

Sarı bölgelerde restoranlar, müzeler ve okulların açık kalmasına izin veriliyordu.

Ülke genelinde uygulanan 22.00-05.00 saatleri arası sokağa çıkma yasağı da devam edecek.

Bölgelerin risk seviyesi, her 100 bin kişilik nüfusa düşen vaka sayısına göre belirlendi. Hafta bazında 100 bin kişide 250'den fazla vaka belirlenen bölgeler kırmızı ilan edildi.

Hükümetin Cuma günü aldığı kararla getirilen yeni kısıtlamaların 15 Mart-6 Nisan tarihleri arasında geçerli olması planlanıyor.

Paskalya tatiline denk gelen 3-5 Nisan tarihleri arasında ise beyaz bölgeler dışında tüm ülke kırmızı bölge ilan edilecek.

Yeni tedbirler, Paskalya tatilinin yanı sıra ülkede artmakta olan koronavirüs varyantlarının da etkisiyle virüsün daha fazla yayılmasının önüne geçmek amacıyla alındı.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza geçen hafta yaptığı açıklamada, "İngiliz varyantı" olarak bilinen ve bulaşıcılık kapasitesi yüksek olan virüs türünün ülkede en yaygın koronavirüs formu haline geldiğini söylemişti.

Başbakan Draghi: Yeni bir dalga

Başbakan Mario Draghi, yeni tedbirleri açıklarken son bir haftada yeni vaka sayılarının önceki haftaya göre yüzde 15 arttığını söyledi. Draghi, "Sağlık krizinin başlamasından bir yıldan uzun süre geçmişken maalesef yeni bir enfeksiyon dalgasıyla karşı karşıyayız" dedi.





Avrupa'da koronavirüs salgınının ilk tespit edildiği ülke olan İtalya'da ilk olarak 10 Mart 2020'de tüm ülkeyi kapsayan ağır kısıtlayıcı tedbirler uygulanmaya başlamıştı. Bu tedbirler Mayıs ayından itibaren hafifletilmeye başlamış ve ardından da risk seviyesine bağlı olarak bölgesel çapta önlem uygulaması başlatılmıştı.

İtalya'da Covid-19 nedenli ilk ölümün 21 Şubat 2020'de kaydedilmesinden bu yana toplam can kaybı 101 bin 564'e, toplam vaka sayısı da 3 milyon 175 bin 807'e ulaştı. Son bir günde 26 bin 824 yeni vaka ve 380 can kaybı meydana geldi.

27 Aralık'ta başlayan aşı kampanyasında ise bugüne kadar 6.2 milyon kişiye aşı yapıldı, bunların 1.8 milyonu her iki doz aşıyı da yaptırdı.

Başbakan Draghi halen günde 170 bin kişiye aşı yapıldığını, bu sayıyı 3 katına çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.

Covid 19: İtalya'da yeni dalga alarmı, ülkenin büyük kısmında kapama tedbirleri
Covid 19: İtalya'da yeni dalga alarmı, ülkenin büyük kısmında kapama tedbirleri

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Son Dakika Dünya Covid 19: İtalya'da yeni dalga alarmı, ülkenin büyük kısmında kapama tedbirleri - Son Dakika Dünya

BBC

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