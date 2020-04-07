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Covid-19: İtalya'nın Lombardia bölgesinde artık insanlar sokağa maskesiz çıkamayacak
7 saat önce
İtalya'da Covid-19'un en çok etkiliği Lombardia bölgesi yetkilileri yeni düzenlenen maske yasasını dün duyurdu.
İtalya'da Covid-19'un en çok etkiliği Lombardia bölgesi yetkilileri yeni düzenlenen maske yasasını dün duyurdu. Yeni yasaya göre Milano ve çevresinde insanlar sokağa maskesiz çıkamayacak.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 02:33
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