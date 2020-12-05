Covid-19 Japonya sağlık sistemini tehdit ediyor - Son Dakika

Japonya'da etkisini artıran Covid-19 salgını nedeniyle hastanelerdeki yatak kapasiteleri kritik doluluk oranlarına ulaştı.

Dünya genelinde yaklaşık 65.5 milyon kişiye bulaşarak 1.5 milyondan fazla ölüme neden olan Covid-19 salgını, rekor seviyelere ulaşan vaka sayıları nedeniyle Japonya'da sağlık sistemini tehdit eder hale geldi. Sağlık Bakanlığının dünkü verilerine göre, hastane doluluk oranları birçok eyalette ülke standartlarında en kritik 2. salgın seviyesini temsil eden yüzde 25 ve üzerine çıktı.

Kritik seviye

Hyogo Eyaleti'nde yüzde 65'e ulaşan yatak doluluk oranları Osaka'da yüzde 56 olurken, oranlar Hokkaido'da yüzde 52'ye, Mie'de ise yüzde 50'ye yükseldi. En kritik bölgeler arasında yer alan Saitama ve Okinawa yüzde 47 yatak doluluk oranına ulaşırken, Aichi yüzde 43, Tokyo ise yüzde 42'lik yatak doluluk oranıyla riskli bölgeler arasında yer aldı.

Başbakan Suga, uyarmıştı

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga dün düzenlediği basın toplantısında, ülkede yükselişe geçen vaka sayılarına dikkat çekmişti. Suga, "Yeni vaka ve ağır hasta sayısı son zamanlarda rekor seviyelere ulaştığı için tetikte olmalıyız. Ciddi vaka sayısının mevcut yatak kapasitesini aşma riski nedeniyle hastanelerdeki durum acil hale geliyor" ifadelerini kullanan Suga, sağlık sisteminin baskı altında kalabileceği uyarısında bulunmuştu.

Ölü sayısı 2 bin 300'ü aştı

Japonya'da dün 2 bin 442 kişide Covid-19 tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 159 bin 123'e yükseldi. Günlük can kaybının ise rekor kırarak 45'e ulaştığı ülkede, hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 2 bin 319'a ulaştı. - TOKYO