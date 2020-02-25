Covid-19 kadınların daha dayanıklı olduğunu gösterdi: Peki erkekler neden daha kolay ölüyor? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Covid-19 kadınların daha dayanıklı olduğunu gösterdi: Peki erkekler neden daha kolay ölüyor? - Son Dakika Dünya

Covid-19 kadınların daha dayanıklı olduğunu gösterdi: Peki erkekler neden daha kolay ölüyor?

6 saat önce

Bilim insanları enfeksiyonlara karşı kadınların bağışıklık sistemlerinin erkeklerden daha güçlü ve dayanıklı olduğunu belirtiyor. Koronavirüs salgını sonrası özellikle Çin'de hayatını kaybedenler arasında çok daha fazla erkek olması bu konuyu bir kez daha gündeme getirdi.

Covid-19 kadınların daha dayanıklı olduğunu gösterdi: Peki erkekler neden daha kolay ölüyor?, System.String[]

Bilim insanları, enfeksiyonlara karşı kadınların bağışıklık sistemlerinin erkeklerden daha güçlü ve dayanıklı olduğunu belirtiyor. Koronavirüs salgını sonrası özellikle Çin'de hayatını kaybedenler arasında çok daha fazla erkek olması bu konuyu bir kez daha gündeme getirdi.


Koronavirüs ve yol açtığı üst solunum yolları enfeksiyonu Covid-19 şimdiye kadar çocuklara ölümcül bir zarar vermedi ancak bağışıklık sistemi zayıf olan orta yaşlı ve yaşlı çok sayıda insanın canını aldı ve hala daha ciddi risk oluşturmaya devam ediyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 07:12 
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