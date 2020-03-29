Son Dakika › Dünya › Covid-19: Kanada Başbakanı Trudeau'nun eşi iyileştiğini duyurdu - Son Dakika Dünya
Covid-19: Kanada Başbakanı Trudeau'nun eşi iyileştiğini duyurdu
6 saat önce
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 tedavisinin tamamlandığını ve iyileştiğini duyurdu.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 tedavisinin tamamlandığını ve iyileştiğini duyurdu.
İyileştiğini cumartesi günü sosyal medyada paylaştığı bir video ile açıklayan Trudeau, doktorundan onay aldığını söyleyerek "Çok daha iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 12:44
Son Dakika Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü Avcılar'da yeni evli çift, salgın uyarılarını dinlemedi yakınlarıyla halay çekti Mavi ve LC Waikiki online mağazalarını da kapattı