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"COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler" başlıklı genelge, Resim Gazete'de...
6 saat önce
"COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler" başlıklı genelge, Resim Gazete'de yayımlandı.
"COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler" başlıklı genelge, Resim Gazete'de yayımlandı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:43 Kaynak: İHA
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