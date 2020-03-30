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Covid-19 karantinasındaki İtalyanlar 'evde sinema' keyfi ile moral buluyor
6 saat önce
Covid-19 karantinasındaki İtalyanlar 'evde sinema' keyfi ile moral buluyor
Covid-19 salgınının en fazla can aldığı ülkelerden İtalya'da evlerine kapanan insanların morallerini bir çift 7. sanatla yükseltmeye çalışıyor.
Başkent Roma'da Gianluca Giannelli ve Fabia Bettini çifti, İtalyanların evlerinden bir adım bile dışarı atmadan topluca film izlemesini sağlıyor. Romalı çift buluşlarına "evde sinema" adını vermiş. Her akşam saat 10'da İtalya'nın en ünlü klasikleri ve Hollywood'un unutulmaz filmlerini evlerinin penceresinden boş bir duvara yansıtıyorlar.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 11:14
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