Son Dakika › Dünya › Covid-19 karantinasındaki İtalyanlar 'evde sinema' keyfi ile moral buluyor - Son Dakika Dünya
Covid-19 karantinasındaki İtalyanlar 'evde sinema' keyfi ile moral buluyor
6 saat önce
Covid-19 karantinasındaki İtalyanlar 'evde sinema' keyfi ile moral buluyor View on euronews.
Covid-19 karantinasındaki İtalyanlar 'evde sinema' keyfi ile moral buluyor View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 04:57
Son Dakika Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süreci sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı Tottenham Hotspur, koronavirüsle mücadele için stadını açtı