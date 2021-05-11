Covid-19 kaygılarında artışla petrol yüzde 1.0 düştü

Covid-19 pandemisi, özellikle de virüsün Hindistan varyantı ile ilgili son gelişmelerin etkili olduğu uluslararası piyasalarda ham petrol fiyatları yaklaşık yüzde 1.0 dolayında gerileyerek, dünkü kazançlarını geri verdi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), ilk defa Hindistan'da geçen yıl rastlanan koronavirüsün yeni bir türünün bazı ön çalışmalara göre daha kolay yayıldığını belirterek, bu türün küresel çapta tehdit oluşturmaya başladığını açıkladı.