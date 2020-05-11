COVID-19: Kazakstan lifts state of emergency in country - Son Dakika

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COVID-19: Kazakstan lifts state of emergency in country
6 saat önce
MAY 11: Various shots from streets and squares as well as exchange offices in Kazakstan's capital Nur Sultan as the government lifts state of emergency on May 11, 2020 which was announced due to coronavirus (COVID-19) outbreak in the country. .
MAY 11: Various shots from streets and squares as well as exchange offices in Kazakstan's capital Nur Sultan as the government lifts state of emergency on May 11, 2020 which was announced due to coronavirus (COVID-19) outbreak in the country. .
Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 05:49 Kaynak: AA
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