Covid-19 kısıtlamalarıyla petrol düştü

Avrupa genelinde Covid-19 kısıtlama uygulamalarının yakıt talebini zayıflatacağı endişeleriyle petrol fiyatları gerilerken, ABD başkanlık seçimleri öncesinde güvenli limana artan talep ile altın fiyatları yükselse de, güçlü dolar, sarı madenin kazanımlarını sınırladı.

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, ülkesinde Covid-19 pozitif bireylerin, bir milyonu aşması üzerine, ulusal düzeyde bir ay sürecek kısıtlama kararı aldığını açıkladı. Johnson açıklamasında, gelişmelerin durumuna göre bu sürenin uzatılabileceğini de vurguladı.