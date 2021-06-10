COVID-19 KORKUSU HEYKELİ ÖPTÜRDÜ

Özay : Klipte bana 2 yabancı model eşlik etti. Model kızlarla öpüşme sahnesi Covid-19 engeline takıldı. Klip çektiğimiz yerde bir kadın heykeli vardı. Klipte bu kadın heykeli öpme sahnesini espri olsun diye yaptık. Çok esprili yorum yapanlar oluyor.

Özay ilk teklisi "Sen Hiç Korkma "isimli şarkısı ile Selim Akar Music Entertainment etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. Sözleri Yazgın Kaçak'a müzik ve aranjesi ünlü aranjör Osman Çetin 'e ait olan "Sen Hiç Korkma "isimli şarkının klip yönetmenliğini ünlü marka danışmanı Selim Akar yaptı.