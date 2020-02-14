Covid-19: Koronavirüs Çin'de 1700'den fazla doktor ve hemşirede de görüldü, bu kişilerden altısı... - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Covid-19: Koronavirüs Çin'de 1700'den fazla doktor ve hemşirede de görüldü, bu kişilerden altısı... - Son Dakika Dünya

Covid-19: Koronavirüs Çin'de 1700'den fazla doktor ve hemşirede de görüldü, bu kişilerden altısı...

6 saat önce

Çin Sağlık Bakan Yardımcısı Zeng Yixin, doktorların ve hemşirelerin virüsle mücadelede hayatlarını tehlikeye attıklarını söyledi.

Covid-19: Koronavirüs Çin'de 1700'den fazla doktor ve hemşirede de görüldü, bu kişilerden altısı..., System.String[]

Çin'de, 1716 doktor ve hemşirenin hastaları tedavi ederken, Covid-19 adı verilen koronavirüse yakalandığı ve bu kişilerden altısının hayatını kaybettiği açıklandı.

Böylece ülkede koronavirüsün ortaya çıkması sonrası ilk kez yetkililer virus taşıyan sağlık personeliyle ilgili bir açıklama yapmış oldu.

Çin Sağlık Bakan Yardımcısı Zeng Yixin, doktorların ve hemşirelerin virüsle mücadelede hayatlarını tehlikeye attıklarını söyledi.

Ülkede son haftalarda birçok hastanede personelin saatlerce ara almadan çalıştığı ve bazen koruyucu giysiler giymedikleri bildirilmişti.

Çin'de koronavirüs sonucu şu ana kadar 1381 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkede virüs taşıyan kişilerin sayısını ise 63 bin 922 olarak açıkladı.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü ise virüsün ortaya çıktığı Çin'in Hubei eyaletinde vakaların sayısının arttığını, Çin dışında ise salgın oranında büyük bir artış olmadığını açıkladı.

Koronavirüs şu ana kadar Çin dışında 24 ülkede 456 kişide görüldü.

Çin dışında virüs sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı ise iki.

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de koronavirüs şüphelilerini ihbar edenlere 430 liralık para ödülü verilecek
Yüzlerce insanın canını alan koronavirüsün fotoğrafları ilk kez yayımlandı Çin'deki koronavirüs salgını bu kez sağlık görevlilerini vurdu! 1716 kişiye bulaştı, 6 kişi öldü Esed Güçleri'nin Türkiye sınırındaki Bab el-Hava sınır kapısına ilerlediği iddia edildi

Son Dakika Haberleri
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı
21:42 Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
21:05 Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu
21:03 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler
20:54 Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlilik teklifi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 23:50:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Covid-19: Koronavirüs Çin'de 1700'den fazla doktor ve hemşirede de görüldü, bu kişilerden altısı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]