Covid-19 (Koronavirüs) nedeniyle ölenlerin sayısı 1115'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Covid-19 (Koronavirüs) nedeniyle ölenlerin sayısı 1115'e yükseldi - Son Dakika

Covid-19 (Koronavirüs) nedeniyle ölenlerin sayısı 1115'e yükseldi

6 saat önce

Çin'in Hubey bölgesindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (Koronavirüs) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1115'e, vaka sayısı ise 45 bin 188'e yükseldi.

Covid-19 (Koronavirüs) nedeniyle ölenlerin sayısı 1115'e yükseldi, System.String[]

Çin'in Hubey bölgesindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (Koronavirüs) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1115'e, vaka sayısı ise 45 bin 188'e yükseldi. Hastalık sonrası iyileşen vaka sayısı ise 4 bin 849 olarak açıklandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Örgütün Cenevre'deki merkezinde dün düzenlediği basın toplantısında, hastalığın Covid-19 olarak adlandırıldığını duyurdu.

Tüm ülkelere virüse karşı yoğun bir çalışma çağrısı yapan Ghebreyesus, virüse karşı geliştirilecek ilk aşının da 18 ayda tamamlanabileceğini söyledi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:44 Kaynak: DHA
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