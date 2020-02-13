Covid-19 (Koronavirüs) nedeniyle ölenlerin sayısı 1369'a yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Covid-19 (Koronavirüs) nedeniyle ölenlerin sayısı 1369'a yükseldi - Son Dakika Dünya

Covid-19 (Koronavirüs) nedeniyle ölenlerin sayısı 1369'a yükseldi

6 saat önce

Çin'in Hubey bölgesindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) (2019-nCoV) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1369'a, vaka sayısı ise 60 bin 331'e yükseldi.

Covid-19 (Koronavirüs) nedeniyle ölenlerin sayısı 1369'a yükseldi, System.String[]

Çin'in Hubey bölgesindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) (2019-nCoV) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1369'a, vaka sayısı ise 60 bin 331'e yükseldi. Hastalık sonrası tedavi edilen sayısı ise 6 bin 60 olarak açıklandı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs salgınında can kaybı bir günde 242 artarak 1368'e yükseldi
Koronavirüs altın fiyatlarını uçurdu! Çeyrek altın 500 lirayı geçti Koronavirüs salgınında ölü sayısı pik yaparak 1368'e yükseldi Manchester United, koronavirüs şüphesi nedeniyle Odion Ighalo'yu tesislere almıyor

Son Dakika Haberleri
15:41 Caroline Yılmaz ve Serdar Ortaç'ın 14 Şubat buluşması!
15:41 Eski mankenin bebeklik fotoğrafı sosyal medyayı salladı
15:19 Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım aynı evde yaşamaya başladı
14:39 Ünlü isimler, Kadir Şeker'in aleyhine konuşan kadına tepki gösterdi
13:41 Ezgi Eyüboğlu'na, Hadise-Kaan Yıldırım ikilisi soruldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 15:49:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Covid-19 (Koronavirüs) nedeniyle ölenlerin sayısı 1369'a yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]