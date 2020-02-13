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Covid-19 (Koronavirüs) nedeniyle ölenlerin sayısı 1369'a yükseldi
6 saat önce
Çin'in Hubey bölgesindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) (2019-nCoV) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1369'a, vaka sayısı ise 60 bin 331'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:24 Kaynak: DHA
Çin'in Hubey bölgesindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) (2019-nCoV) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1369'a, vaka sayısı ise 60 bin 331'e yükseldi. Hastalık sonrası tedavi edilen sayısı ise 6 bin 60 olarak açıklandı.
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