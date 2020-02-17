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Covid-19 (koronavirüs) salgınında ölü sayısı 1775'e yükseldi
7 saat önce
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1775, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 71 bin 334'e yükselirken 11 bin 135 kişi de tedavi edildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:03 Kaynak: DHA
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1775, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 71 bin 334'e yükselirken 11 bin 135 kişi de tedavi edildi.
Japonya'nın Yokohama Körfezinde karantina altına alınan Diamond Princess adlı lüks yolcu gemisinde ise Covid-19 kapmış hasta sayısı 355'e yükseldi.
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