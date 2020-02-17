Covid-19 (koronavirüs) salgınında ölü sayısı 1775'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Covid-19 (koronavirüs) salgınında ölü sayısı 1775'e yükseldi - Son Dakika Dünya

Covid-19 (koronavirüs) salgınında ölü sayısı 1775'e yükseldi

7 saat önce

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1775, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 71 bin 334'e yükselirken 11 bin 135 kişi de tedavi edildi.

Covid-19 (koronavirüs) salgınında ölü sayısı 1775'e yükseldi, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1775, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 71 bin 334'e yükselirken 11 bin 135 kişi de tedavi edildi.

Japonya'nın Yokohama Körfezinde karantina altına alınan Diamond Princess adlı lüks yolcu gemisinde ise Covid-19 kapmış hasta sayısı 355'e yükseldi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim adamlarından koronavirüs ile ilgili yeni söylenti: Araştırma laboratuvarında çıkmış olabilir
1771 kişiyi öldüren koronavirüs salgını, Asyalı insanlara karşı ırkçı söylemleri yaygınlaştırdı Çin İstanbul Başkonsolosu: Türk iş insanlarının koronavirüse sevinmeleri Türk misafirperveliğine aykırı Çin'de virüsten korunmak isteyen vatandaşlar dezenfektan için birbirine girdi: 1 ölü, 1 yaralı

Son Dakika Haberleri
18:04 RTÜK, Çukur ve Yasak Elma dizilerine para cezası verdi
17:46 Demet Akalın, babasından şiddet gördüğünü anlatan Burcu Esmersoy'a zeytin dalı uzattı
17:41 Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'e şiir!
17:41 Kadir İnanır'dan sağlık durumu hakkında flaş açıklama!
17:00 Şeyma Subaşı'nın Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu! Sosyal medya Acun ve Guido'yu kıyasladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 18:16:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Covid-19 (koronavirüs) salgınında ölü sayısı 1775'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]