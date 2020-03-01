Covid-19 (koronavirüs) salgınında ölü sayısı 2 bin 978'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 978'e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 86 bin 983'e yükselirken; 42 bin 139 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 54 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 1801 arttı.

Çin dışında İran ve İtalya'da da virüs hızlı bir şekilde yayılıyor. İtalya'da geniş katılımlı etkinlikler, virüs salgını nedeniyle iptal edildi. Milan ve Juventus takımlarının maçlarının da aralarında bulunduğu 5 futbol maçı ertelendi. Turizm merkezi Venedik'te sokaklar boşalırken, Fransa'da da İtalya gibi benzer önlemler almaya başladı. Bugün Paris'te yapılması planlanan maraton koşusu iptal oldu, Cannes'de yapılması planlanan 4 günlük geniş katılımlı ticari fuar ertelendi. Japonya'da sosyal yaşama ve eğitime 1 Mart'tan itibaren 15 günlük ara verildiği duyuruldu ve Tokyo Disneyland gibi geniş katılımlı gezi parkları kapılarını kapattı.

ABD'DE İLK ÖLÜM