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Covid-19 (koronavirüs) salgınında ölü sayısı 2012'ye yükseldi
7 saat önce
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2012, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 75 bin 199'a yükselirken 14 bin 685 kişi de tedavi edildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:47 Kaynak: DHA
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2012, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 75 bin 199'a yükselirken 14 bin 685 kişi de tedavi edildi.
Çin medyası binlerce emekli askerin, virüse karşı mücadele kapsamında birçok yerde görevlendirildiklerini; bunlar arasında emekli pilotların da bulunduğunu duyurdu.
Rusya da salgına karşı Çinli vatandaşların ülkeye girişinin engelleneceğini duyurdu. Açıklamada 'Çin'deki salgın vakasının kötüye gitmesi' gerekçesi ile bu kararın alındığı vurgulandı.
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