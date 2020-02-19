Covid-19 (koronavirüs) salgınında ölü sayısı 2012'ye yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Covid-19 (koronavirüs) salgınında ölü sayısı 2012'ye yükseldi - Son Dakika Dünya

Covid-19 (koronavirüs) salgınında ölü sayısı 2012'ye yükseldi

7 saat önce

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2012, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 75 bin 199'a yükselirken 14 bin 685 kişi de tedavi edildi.

Covid-19 (koronavirüs) salgınında ölü sayısı 2012'ye yükseldi, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2012, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 75 bin 199'a yükselirken 14 bin 685 kişi de tedavi edildi.

Çin medyası binlerce emekli askerin, virüse karşı mücadele kapsamında birçok yerde görevlendirildiklerini; bunlar arasında emekli pilotların da bulunduğunu duyurdu.

Rusya da salgına karşı Çinli vatandaşların ülkeye girişinin engelleneceğini duyurdu. Açıklamada 'Çin'deki salgın vakasının kötüye gitmesi' gerekçesi ile bu kararın alındığı vurgulandı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:47 Kaynak: DHA
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