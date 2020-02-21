Covid-19 (koronavirüs) salgınında ölü sayısı 2247'ye yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Covid-19 (koronavirüs) salgınında ölü sayısı 2247'ye yükseldi - Son Dakika Dünya

Covid-19 (koronavirüs) salgınında ölü sayısı 2247'ye yükseldi

7 saat önce

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 247, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 76 bin 723'e yükselirken; 18 bin 522 kişi de tedavi edildi.

Covid-19 (koronavirüs) salgınında ölü sayısı 2247'ye yükseldi, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 247, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 76 bin 723'e yükselirken; 18 bin 522 kişi de tedavi edildi.

Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 119, vaka sayısı ise 996 kişi arttı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:34 Kaynak: DHA
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