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Covid-19 (koronavirüs) salgınında ölü sayısı 2247'ye yükseldi
7 saat önce
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 247, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 76 bin 723'e yükselirken; 18 bin 522 kişi de tedavi edildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:34 Kaynak: DHA
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 247, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 76 bin 723'e yükselirken; 18 bin 522 kişi de tedavi edildi.
Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 119, vaka sayısı ise 996 kişi arttı.
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