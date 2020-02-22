Covid-19 (koronavirüs) salgınında ölü sayısı 2360'a yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Covid-19 (koronavirüs) salgınında ölü sayısı 2360'a yükseldi - Son Dakika Dünya

Covid-19 (koronavirüs) salgınında ölü sayısı 2360'a yükseldi

7 saat önce

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 360, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 77 bin 662'ye yükselirken; 21 bin 18 kişi de tedavi edildi.

Covid-19 (koronavirüs) salgınında ölü sayısı 2360'a yükseldi, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 360, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 77 bin 662'ye yükselirken; 21 bin 18 kişi de tedavi edildi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 09:49 Kaynak: DHA
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