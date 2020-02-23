Covid-19 (koronavirüs) salgınında ölü sayısı 2461'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Covid-19 (koronavirüs) salgınında ölü sayısı 2461'e yükseldi - Son Dakika Dünya

Covid-19 (koronavirüs) salgınında ölü sayısı 2461'e yükseldi

6 saat önce

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 461'e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 78 bin 767'ye yükselirken; 23 bin 196 kişi de tedavi edildi.

Covid-19 (koronavirüs) salgınında ölü sayısı 2461'e yükseldi, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 461'e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 78 bin 767'ye yükselirken; 23 bin 196 kişi de tedavi edildi. Söz konusu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 101 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 1105 arttı.

Çin'in Hubey eyaletindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan virüs salgını, Çin'in yanı sıra diğer dünya ülkelerini de etkilemeye devam ediyor. İran'da Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 28'e yükselirken, ölü sayısı ise 5'e çıktı. İran'ın haber ajansı Tasnim'in haberine göre, İran Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, otobüs terminalleri, toplu taşıma araçları, havalimanları ve insanların toplu olarak bulunduğu diğer alanların her gün dezenfekte edileceği ve ilaçlanacağı belirtildi.

İSRAİL, 200 GÜNEY KORELİ TURİSTİ ÜLKEYE SOKMADI

İsrail merkezli gazete The Times of Israel'in haberin göre, Seul'den İsrail'e sefer yapan yolcu uçağıyla gelen 200 Güney Koreli turist, ülkeye alınmadı. Öte yandan haberde, İsrail Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19'un ülke içerisinde yayılmasına önlem almak amacıyla, İsrail vatandaşı olmayan kişilere ülkeye giriş yasağı getirilebileceği belirtildi.


Çin Halk Cumhuriyeti, İsrail, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de koronavirüs sebebiyle yaşanan can kaybı 2 bin 444'e ulaştı
Koronavirüs nedeniyle İtalya Serie A'da 4 maç ertelendi Son dakika: İran'da hızla yayılan koronavirüs sebebiyle Nahcıvan Sınır Kapısı kapatıldı KKTC'de koronavirüs şüphelisinin tahlil sonuçları bekleniyor

Son Dakika Haberleri
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi
13:41 Antalya'da Gülben Ergen rüzgarı
11:30 Antalya da sahneye çıkan Gülben Ergen şarkılarını kendine özel yapılan halının üzerinde söyledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 16:10:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Covid-19 (koronavirüs) salgınında ölü sayısı 2461'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]