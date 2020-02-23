Covid-19 (koronavirüs) salgınında ölü sayısı 2461'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 461'e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 78 bin 767'ye yükselirken; 23 bin 196 kişi de tedavi edildi. Söz konusu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 101 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 1105 arttı.

Çin'in Hubey eyaletindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan virüs salgını, Çin'in yanı sıra diğer dünya ülkelerini de etkilemeye devam ediyor. İran'da Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 28'e yükselirken, ölü sayısı ise 5'e çıktı. İran'ın haber ajansı Tasnim'in haberine göre, İran Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, otobüs terminalleri, toplu taşıma araçları, havalimanları ve insanların toplu olarak bulunduğu diğer alanların her gün dezenfekte edileceği ve ilaçlanacağı belirtildi.

İSRAİL, 200 GÜNEY KORELİ TURİSTİ ÜLKEYE SOKMADI

İsrail merkezli gazete The Times of Israel'in haberin göre, Seul'den İsrail'e sefer yapan yolcu uçağıyla gelen 200 Güney Koreli turist, ülkeye alınmadı. Öte yandan haberde, İsrail Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19'un ülke içerisinde yayılmasına önlem almak amacıyla, İsrail vatandaşı olmayan kişilere ülkeye giriş yasağı getirilebileceği belirtildi.