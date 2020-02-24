Covid-19 (koronavirüs) salgınında ölü sayısı 2619'a yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 619'a, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 79 bin 360'a yükselirken; 25 bin 44 kişi de tedavi edildi. Söz konusu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 158 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 593 arttı.

Dünya genelinde Covid-19 salgını İtalya ve İran'ı da etkiledi. İran'da ölü sayısının 8'e yükseldiği bildirilirken; vaka sayısının 43'e ulaştığı belirtildi. Güney Avrupa ülkesi İtalya'da ise vaka sayısının 157'ye çıktığı; ölü sayısının ise 3 olduğu belirtildi.

ÇİNLİ LİDERLERDEN DEV 'KORONAVİRÜS' TOPLANTISI

Çin merkezli gazete Global Times 'ın haberine göre, en yüksekten en düşük kademeye kadar çok sayıda devlet yetkilisi Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüntülü arama yaparak Covid-19 ile ilgili görüştü. Global Times, söz konusu toplantıya 170 bin yetkilinin katıldığını bildirdi. Toplantıda konuşan Jinping'in Çin'in daha önce 'çetin' sınavlar verdiğini ve bu sınavlardan cesur bir şekilde çıktığını ve büyümeye devam ettiğini vurguladığı belirtildi. Haberde Jinping'in, "Mevcut salgın durumu hala korkunç ve karmaşık. Önleme ve kontrol çalışmaları ise en kritik aşamadadır" dediği belirtildi.

JİNPİNG: COVID-19 SALGINI ÇİN'İN EKONOMİK VE SOSYAL KALKINMASINA DARBE İNDİRECEKTİR

Jinping konuşmasında salgının, Çin'in ekonomik ve sosyal kalkınmasına darbe indireceğini ancak bunu güveni güçlendirmenin ve sağlamlaştırmanın daha önemli olduğunu ifade ederek, "Covid-19 salgını kaçınılmaz olarak Çin'in ekonomik ve sosyal kalkınmasına nispeten büyük bir darbe indirecektir. Bununla birlikte, böyle bir zamanda Çin'in gelişimini kapsamlı, diyalektik ve uzun vadeli bir bakış açısıyla görmek ve güveni güçlendirmek ve sağlamlaştırmak daha da önemlidir" dedi.