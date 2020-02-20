Covid-19: Koronavirüs yüzünden Güney Kore'da 2,5 milyon nüfuslu kentte halka evlerinden çıkmamaları...

Güney Kore'de ilk kez bir kişi Covid-19 adı verilen koronavirüs sonucu hayatını kaybetti.

Ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı iki katına çıkarak 104'e tırmandı.

Vakaların çoğunun görüldüğü 2,5 milyon nüfuslu ülkenin dördüncü büyük kenti Daegu'da halktan evlerinden çıkmamaları istendi.

Daegu'daki yeni vakaların 47'si, sık sık bir tarikat olmakla suçlanan Shincheonji Kilisesi'nin üyeleri arasında görüldü.

Shincheonji Kilisesi, kurucusu Lee Man-hee'nin İsa Peygamber'in pelerinini giydiğini ve kıyamet günü kendisiyle birlikte 144 bin kişiyi cennete götüreceğini iddia ediyor.

Daegu'daki salgın ise 61 yaşındaki bir kişinin 10 Şubat'ta belirtiler görülmesine karşın, teşhis konulmadan önce en az dört ayine katılmasıyla başladı. Daegu Belediyesi, 1001 kilise üyesinin virüs taşıyan kadının yer aldığı ayinlerde bulunduğunu duyurdu.

Güney Kore medyası, söz konusu kadının yakın zamanda ülke dışına çıkmadığını gerekçe göstererek iki kez testi reddettiğini bildirdi.

Amerikan üssüne girişler kısıtlandı

Daegu'da büyük bir Amerikan üssü de var.

Üste askerler, siviller ve ailelerinden oluşan 10 bin kişi bulunuyor. Üsteki komutanlar tesise girişleri kısıtladı.

Shincheonji Kilisesi'ndeki ayinlere katılmış olabilecek Amerikan askerlerine kendilerini karantinaya almaları çağırısı yapıldı.