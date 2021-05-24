Covid-19 kurallarına uymayan 39 kişiye 122 bin 850 lira ceza - Son Dakika

Kırklareli İl Jandarma ekipleri Lüleburgaz, Vize, Babaeski, Demirköy ve Pınarhisar ilçelerine bağlı belde ve köylerde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 39 kişi tespit etti. Belirlenen kişilere toplamda 122 bin 850 lira para cezası kesildi.

Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti