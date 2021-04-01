Covid-19 kurallarına uymayanlara ceza - Son Dakika

Covid-19 kurallarına uymayanlara ceza
01.04.2021 10:28
Malatya'da 11 toplu taşıma aracı ile sokağa çıktıkları tespit edilen 22 kişiye pandemi kurallarına uymadıkları için ceza kesildi.
Malatya'da 11 toplu taşıma aracı ile sokağa çıktıkları tespit edilen 22 kişiye pandemi kurallarına uymadıkları için ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Malatya'da polis sorumluluk bölgesinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması olan sürede sokağa çıktıkları tespit edilen 22 kişiye 900'er TL'den toplam 19 bin 800 TL ceza kesildi. Kurallar dışında fazla yolcu alan 11 toplu taşıma aracına da ceza uygulandı.
Covid-19 hastası olup da evde izole olması gerekirken dışarı çıkan 23 kişi de yurtta karantinada bulunuyor. Evde izolasyon kuralına uymayıp dışarı çıkan 1 kişi de tekrar evine yönlendirildi. - MALATYA
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