Covid-19 kurbanı sağlık çalışanları anısına fidan dikildi - Son Dakika
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Covid-19 kurbanı sağlık çalışanları anısına fidan dikildi

20.03.2022 11:07

Covid-19 kurbanı sağlık çalışanları anısına fidan dikildi Covid-19 vakasının görüldüğü ilk günden bugüne en ön safta mücadele edip hayatını kaybeden sağlık çalışanları unutulmadı Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Işıklı Mahallesinde geçen yıl yanan ormanlık alana Covid-19 salgınında...

Covid-19 kurbanı sağlık çalışanları anısına fidan dikildi

Covid-19 vakasının görüldüğü ilk günden bugüne en ön safta mücadele edip hayatını kaybeden sağlık çalışanları unutulmadı

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Işıklı Mahallesinde geçen yıl yanan ormanlık alana Covid-19 salgınında hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına fidan dikildi.

Türkiye'de Covid-19 vakasının görüldüğü ilk günden bugüne kadar olan süreçte en ön safta mücadele edip hayatını kaybeden sağlık çalışanları unutulmadı. İlk fidana, Mersin genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Aile Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Erdinç Şahin'in adı verildi. Dikilen fidanlara ise Covid-19 salgınında yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının ismi verildi.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Ocak 2020 ila 2022 aralığında dünyada yaklaşık 116 bin sağlık çalışanı, Türkiye'de 512 sağlık çalışanı, Mersin'de ise 10'u doktor olmak üzere 23 sağlık çalışanı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Covid-19 salgınında yaşamını yitiren sağlık çalışanları anısına fidan dikim törenine katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür eden Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, "Sağlık şehitlerimiz adına fidan dikim etkinliğindeyiz. Silifkeli sağlık şehidimiz Erdinç Şahin'in eşi ve çocukları ile beraber fidan dikimi yapıyoruz. Doktorlarımız savaşta en önde mücadele eden askerlerimiz olarak görüyorum. Burada onları yad edeceğiz. Herkese katılımları için teşekkür ediyorum. Silifke Belediyesi olarak Erdinç Şahin doktorumuz adına binlerce insanın geçtiği bir asma köprü yaparak adını yaşattık. Onları yaşatmaya devam edeceğiz. Bu bir teselli. İnşallah bir an önce normal hayata döneriz. Katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Covid-19 salgınında Mersin genelinde hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı Dr. Erdinç Şahin'in eşi Sonay Şahin, "Eşim Erdinç Şahin'i kaybedeli 2 yıl olacak. Çok farklı etkinlikler oldu bu dönemde, değişik etkinliklere katıldık. Unutulmadığını görmek, Tarsus'ta ve Silifke'de onun için yapılan şeyleri görmek acımızı bir nebze de olsa hafifletti. Herkesin yanımızda olduğunu görmek, yalnız olmadığımızı görmek bizi iyi hissettirdi. Bu anlamda Sadık Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Burada olan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Köprü olsun, fidan dikim etkinliği olsun özellikle Silifke'de yaşayacak olması çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Toros Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ruhsar Uçar ise, "Pandemi döneminde kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımızın hatıralarına fidan dikimi etkinliği planladık. Çok geniş bir katılım oldu. Silifke halkına çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Covid-19 kurbanı sağlık çalışanları anısına fidan dikildi
Covid-19 kurbanı sağlık çalışanları anısına fidan dikildi
Covid-19 kurbanı sağlık çalışanları anısına fidan dikildi

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Koronavirüs, Türkiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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