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"Covid-19 kurdeşene neden olabilir" - Son Dakika

"Covid-19 kurdeşene neden olabilir"

26.01.2022 14:02
"Covid-19 kurdeşene neden olabilir"

Uzm. Dr. Ayşegül Alpay, kurdeşeni tedavi ederken hastalığın nedeninin tespit edilmesinin tedavide çok önemli olduğunu dile getirdi.

Uzm. Dr. Ayşegül Alpay, kurdeşeni tedavi ederken hastalığın nedeninin tespit edilmesinin tedavide çok önemli olduğunu dile getirdi. Enfeksiyonların kurdeşeni tetikleyici faktör olabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Alpay, Covid-19'un da kurdeşene yol açabileceğini belirtti.

Medicana Bahçelievler Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayşegül Alpay, kurdeşen (ürtiker) hakkında açıklamalarda bulundu. Uzm. Dr. Alpay, kurdeşeni tedavi ederken hastalığın nedeninin tespit edilmesinin tedavide çok önemli olduğunu dile getirdi. Enfeksiyonların kurdeşeni tetikleyici faktör olabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Alpay, Covid-19'un da kurdeşene yol açabileceğini açıkladı.

Kurdeşenin tanımını yapan Uzm. Dr. Ayşegül Alpay, şu ifadeleri kullandı: "Ürtiker, boyutları birkaç milimetreden birkaç santimetreye kadar farklılık gösterebilen, deriden kabarık, basmakla solan, etrafı kızarık, sınırları belirgin kaşıntılı döküntülerdir. Döküntüler genel olarak 24 saat içinde geçip tekrarlamalar şeklinde devam eder. Bazı hastalarda ciltte olan kızarıklık ve kabarıklıklara dudaklarda, yüzde şişlikler, kızarıklıklar (anjioödem) ve daha da önemlisi soluk borusu, gastrointestinal sistem mukozalarında ödem (anjioödem) eşlik edebilir. Kurdeşen hastalığı bulaşıcı değildir".

Kurdeşene neden olan faktörleri aktaran Uzm. Dr. Alpay; alerjenler, enfeksiyonlar ve çeşitli hastalıkların yanı sıra stresin de kurdeşene neden olabileceğini aktardı. Uzm. Dr. Alpay, "Eğer kurdeşenden kaynaklanan kızarıklıklar ile kabarıklıklar altı haftadan daha uzun süre devam ederse ve aylar ya da yıllar boyunca sık sık tekrarlarsa, kronik ürtiker olarak kabul edilir. Kurdeşen, vücut içinden ya da dışarıdan gelebilecek çeşitli uyaranlarla tetiklenmektedir. Tetikleyici faktörlerin bir kısmı alerjik mekanizmalar ile, bazıları iltihabi enfeksiyonlar sırasında veya sonrasında, diğerleri ise soğuk, sıcak, basınç ve efor gibi fiziksel etkiler yoluyla kurdeşeni tetikler. Bazı hastalarda stres gibi faktörler de tetikleyici olabilmektedir. Çoğu hastada ise tetikleyici faktör bulunmayabilmektedir" diye konuştu.

"COVİD-19 DA TETİKLEYİCİ OLABİLİR"

Uzm. Dr. Alpay, enfeksiyonların kurdeşene neden olabileceğini belirterek, Covid-19'un da tetikleyici bir etken olabileceğini açıkladı. Uzm. Dr. Alpay tetikleyici faktörlerden bazılarını şöyle sıraladı: "Alerjenler: Özellikle paketlenmiş ve katkılı olabilecek gıdalar ve kabuklu deniz ürünleri. Enfeksiyonlar: Virüs, bakteri gibi neden olduğu grip, üst solunum yolu enfeksiyonları. Çeşitli hastalıklar: Tiroit hastalıkları, romatizmal hastalıklar. Arı sokması ve bazen sivrisinek ısırması. Fiziksel etkenler: Soğuk, sıcak, basınç, fiziksel aktivite gibi fiziksel faktörler. Bazı ilaçlar: bazı antibiyotikler, kas gevşetici, kan sulandırıcı ya da ağrı kesici ilaçlar ve stres".

Hastalığın tedavisinde tetikleyicinin ne olduğunun çok önemli olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Alpay, kurdeşenin tedavisi hakkında şunları anlattı: "Neden belirlenebilirse ondan kaçınmak tedavinin esasını oluşturmaktadır. Antihistaminik ilaçlar ürtikeri ve anjioödemi kontrol etmede başarılıdır. Antihistaminik ilaçlar kaşıntıyı ve ürtikerin tekrarlamasını önlemede yararlıdır. Ancak yeterli olmadığı durumlarda ve anjioödem tablosunda sistemik kortikosteroid (hormon ilaçları) tedavilere eklenebilmektedir".

(İHA)

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Bahçelievler, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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